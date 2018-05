Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","shortLead":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","id":"20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739657a1-006c-4bb9-9eb1-cc75453616fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","timestamp":"2018. május. 09. 15:42","title":"Saját versenypályát vett magának a Mercedes AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668af623-33ab-44e6-b557-6ded7baf8930","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ígéretek szerint úgy száműzik a Városligetben az új Néprajzi Múzeum melletti területről a parkba nem illeszkedő felszíni parkolást, hogy közben több száz új parkolóhelyet alakítanak ki. ","shortLead":"Az ígéretek szerint úgy száműzik a Városligetben az új Néprajzi Múzeum melletti területről a parkba nem illeszkedő...","id":"20180510_ujabb_reszletek_a_varosligeti_melygarazsrol_amit_tiborcz_egykori_uzlettarsa_epithet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668af623-33ab-44e6-b557-6ded7baf8930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11790ef8-de06-4baf-8f3a-bfe62094fae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_ujabb_reszletek_a_varosligeti_melygarazsrol_amit_tiborcz_egykori_uzlettarsa_epithet","timestamp":"2018. május. 10. 18:25","title":"Újabb részletek a városligeti mélygarázsról, amit Tiborcz egykori üzlettársa építhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20d61e-340f-4138-80a6-ed4cbed6d8c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elżbieta Bieńkowskánál azért szakadt el a cérna, mert az álláspontja nem kapott elég támogatást az Európai Parlamentben. Most egy életre megtanulhatja: mikrofon előtt sosem káromkodunk.","shortLead":"Elżbieta Bieńkowskánál azért szakadt el a cérna, mert az álláspontja nem kapott elég támogatást az Európai...","id":"20180509_kiakadt_a_lengyel_unios_biztos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be20d61e-340f-4138-80a6-ed4cbed6d8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c9baba-74db-4930-8afb-b5febc52ed1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_kiakadt_a_lengyel_unios_biztos","timestamp":"2018. május. 09. 07:35","title":"\"B­*ssza meg, hogy utálom ezt!\" – kifakadt a lengyel uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c21b0d5-e954-46a0-9bbd-1a101757503a","c_author":"","category":"elet","description":"Egy eredetileg a csontritkulás kezelésére kifejlesztett gyógyszer alkalmazásával sikerült növekedésre késztetniük páciensektől vett hajtüszőket laboratóriumi körülmények között brit kutatóknak.","shortLead":"Egy eredetileg a csontritkulás kezelésére kifejlesztett gyógyszer alkalmazásával sikerült növekedésre késztetniük...","id":"20180509_uj_gyogymodot_talalhattak_a_kopaszodasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c21b0d5-e954-46a0-9bbd-1a101757503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a1190-67c0-40bb-a68d-95831a2cc692","keywords":null,"link":"/elet/20180509_uj_gyogymodot_talalhattak_a_kopaszodasra","timestamp":"2018. május. 09. 14:31","title":"Új gyógymódot találhattak a kopaszodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Cornstein jól szerepelt meghallgatásán.","shortLead":"David Cornstein jól szerepelt meghallgatásán.","id":"20180509_Megvedi_a_CEUt_a_leendo_amerikai_nagykovet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fc977b-0d1b-4235-8822-fc471d846aa8","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Megvedi_a_CEUt_a_leendo_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. május. 09. 19:48","title":"Megvédi a CEU-t a leendő amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban az önkormányzat is besegített, a posta pedig helyettesítéssel oldja meg a létszámhiányt, de a helyettesítő is megbetegedett. ","shortLead":"Korábban az önkormányzat is besegített, a posta pedig helyettesítéssel oldja meg a létszámhiányt, de a helyettesítő is...","id":"20180510_Nincs_postas_nem_vittek_ki_a_leveleket_Gyorujfalun","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a2f734-9104-49ef-a710-87895584fa3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Nincs_postas_nem_vittek_ki_a_leveleket_Gyorujfalun","timestamp":"2018. május. 10. 19:53","title":"Nincs postás, nem vitték ki a leveleket Győrújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adef93ab-dd0f-4443-98d9-2f4b08754e4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletiek nagy kedvence a Range Rover, persze eredetiben kicsit sokba kerül. Ezért szinte minden típusát háziasítják.","shortLead":"A keletiek nagy kedvence a Range Rover, persze eredetiben kicsit sokba kerül. Ezért szinte minden típusát háziasítják.","id":"20180510_kinai_auto_koppintas_zotye_t800_range_rover_sport","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adef93ab-dd0f-4443-98d9-2f4b08754e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee884b0-bc70-4c63-a7c2-323d020aaa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_kinai_auto_koppintas_zotye_t800_range_rover_sport","timestamp":"2018. május. 10. 09:26","title":"A kínai autókoppintás soha nem érhet véget? Itt az újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","shortLead":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","id":"20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce61a7a-c2e5-4187-9f1b-4675fa8b84a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","timestamp":"2018. május. 09. 14:53","title":"WSJ: Orbán Magyarországa jelenti az EU előtt álló egyik legfőbb kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]