Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot női egyesben a jóval esélyesebb Serena Williams-szel szemben.","shortLead":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt...","id":"20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44deec-636a-4709-9222-0719c5efdba1","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:45","title":"Tenisz és történelem: így lett a fekete apa lánya a Nissan \"nagykövete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista 2018-as köntösben.","shortLead":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista...","id":"20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90615271-5069-4310-ae1f-ff1cbee05c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","timestamp":"2018. szeptember. 16. 10:03","title":"Ilyen lenne a Windows Vista, ha még számítana – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","shortLead":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","id":"20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c194071b-ca30-4cd4-a826-4642594dba1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:31","title":"Milliókat telepítenek ki: elérte Kína déli részét a tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","shortLead":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","id":"20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd843e2-2575-4969-955f-b3b9134b97ff","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:35","title":"Ronaldo megkezdte a gólgyártást a Serie A-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4b83b8-f853-46e7-ac81-3131e756b203","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A walesi szélső szerint most sokkal inkább tudnak csapatként dolgozni, mint előtte. ","shortLead":"A walesi szélső szerint most sokkal inkább tudnak csapatként dolgozni, mint előtte. ","id":"20180917_Meglepo_dolgot_mondott_Gareth_Bale_a_Realtol_lelepo_Ronaldorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4b83b8-f853-46e7-ac81-3131e756b203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8ce63-87d8-4cb5-8ca8-53a5c65a1d77","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Meglepo_dolgot_mondott_Gareth_Bale_a_Realtol_lelepo_Ronaldorol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:36","title":"Meglepő dolgot mondott Gareth Bale a Realtól lelépő Ronaldóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","shortLead":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","id":"20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e47cb-5efc-4961-913a-3fb21216bf93","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:56","title":"Meleg aktivisták kizárnák Szerbia meleg miniszterelnökét a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség lezárta az éttermet, ahol ketten rosszul lettek, de végül közölték, hogy nem Novicsokról van szó. ","shortLead":"A rendőrség lezárta az éttermet, ahol ketten rosszul lettek, de végül közölték, hogy nem Novicsokról van szó. ","id":"20180917_Rosszul_lett_ket_ember_Salisburyben_Novicsokra_gyanakodott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e32550-1b97-4884-a071-c35c98a94565","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Rosszul_lett_ket_ember_Salisburyben_Novicsokra_gyanakodott_a_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:25","title":"Rosszul lett két ember Salisburyben, Novicsokra gyanakodott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531919ff-ba51-4091-b32d-cbea63b69c3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hazazavarták a nagy-britanniai „Big brother” című valóságshow egyik résztvevőjét, Ellis Hillont, miután kiderült, hogy egy korábbi internetes kommentjében rasszista megjegyzéseket tett. ","shortLead":"Hazazavarták a nagy-britanniai „Big brother” című valóságshow egyik résztvevőjét, Ellis Hillont, miután kiderült...","id":"20180916_Kiraktak_a_Nagy_Testver_egyik_szereplojet_egy_rasszista_tweet_miatt__NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531919ff-ba51-4091-b32d-cbea63b69c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1dd486-66c6-4314-b9c7-7d815856f4a6","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Kiraktak_a_Nagy_Testver_egyik_szereplojet_egy_rasszista_tweet_miatt__NagyBritanniaban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:03","title":"Kirakták a brit Nagy Testvér egyik szereplőjét egy rasszista tweet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]