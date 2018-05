A The Wreck Preservation Ale a sydney-i James Squire Sörfőzde legújabb remeke, a neve magyarra fordítva: „hajótörést szenvedő” avagy „roncs”. A májustól különböző bemutatókon kóstoltatott habos italnak nagyon izgalmas az előélete.

A brit zászló alatt hajózó Sydney Cove nevű kereskedelmi vitorlás 1796-ban indult rakományával az indiai Kalkuttából Port Jacksonba (a mai Sydney elődje). A hajó már az út során kisebb sérülést szenvedett, végül egy nagy viharban 1797. február 9-én Tasmania északi partjainál, a Preservation szigethez közeli Bass-szorosnál zátonyra futott és elsüllyedt. A rizsből, teából, dohányból és több mint 31.500 liter italból – borból, égetett szeszből és sörből – álló rakomány egy részét ugyan sikerült a legénységnek kimentenie, ám közülük csak hárman menekültek meg, s jutottak el a börtöngyarmatra (17-en voltak, de pechűkre az értük küldött hajó is elsüllyedt).

© ritmoparana.com

A tengerben 4-5 méteres mélységben fekvő hajóroncsot 1977-ben amatőr búvárok fedezték fel. Az 1990-es években több alkalommal is búvárrégészek kutatták át, s igyekeztek megmenteni, amit még tudtak. Kerámiákat, ágyúkat, horgonyokat hoztak felszínre. S a leletek között akadtak sértetlen állapotban maradt boros- és sörös palackok is, amelyek a launcestoni (Tasmania) Viktória Királynő Múzeum és Művészeti Galériába kerültek.

© australian.geographic

Két évvel ezelőtt ausztrál kutatóknak sikerült a hajóroncsban talált 26 sörösüveg egyikéből rekonstruálható alkotóelemet, élesztőmaradványt kinyernie, amelynek felhasználásával a korabeli receptek alapján a James Squire Sörfőzde sörmesterei végül is megalkották a The Wreck Preservation Ale-t. A 2016-ban még csak kutatási célból elkészített sima porter-stílusú sör, amelyet sötét, malátás, fűszeres és „viharos” jelzővel is illetnek, végre mostanra kiteljesedett, s a folyamatos tesztkóstoltatások után a közeljövőben kereskedelmi forgalomba is kerülhet.

„Szeretnénk hinni, hogy a névtelen túlélő sör, amely több mint két évszázaddal ezelőtt nem érte el rendeltetési helyét, ma a Wreck Preservation Ale palackjában végre hazaér” – nyilatkozták a sörfőzde képviselői.