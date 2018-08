Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett. Halálos áldozatról nincsenek hírek.","shortLead":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett...","id":"20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c69fef-8c6c-4052-bacb-eafe76dad064","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","timestamp":"2018. augusztus. 26. 03:01","title":"Brutális tűz volt Nagyvárad belvárosában, kiégett a görögkatolikus püspöki palota - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma a gyakorlatilag a negyedére csökkent. De ebben az időszakban a motorizáció egyre inkább elterjedt, a fejlett országokban családonként már minimum két autó üzemel. Az üzemanyag-vásárlás szokásai viszont nagyon megváltoztak.","shortLead":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma...","id":"20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ee6a7-25b2-41f9-94e7-6229cbf079f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:12","title":"Mi lesz a benzinkutakkal? A franciáknál már kutyamosót is nyitottak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól jönne a segítség, mert egy önkormányzati képviselőnek kellett helyrepofoznia és lefestenie a játszótér játékait. A helyieket megosztja az ügy. Nem csitul a szabolcsi almatermesztők haragja sem, amiért megalázóan alacsony árat kínálnak a gyümölcseikért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól...","id":"20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711cf3c-97ed-4dd7-a9c2-5e39471a9a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:00","title":"És akkor Riska békésen tűrte, hogy az indiai munkások megfejjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a köznyelv minden szélsőséges időjárási körülményt a klímaváltozásnak igyekszik tulajdonítani, erre az átalakulásra semmilyen bizonyítékot nem találtak a tudósok – egészen eddig. ","shortLead":"Bár a köznyelv minden szélsőséges időjárási körülményt a klímaváltozásnak igyekszik tulajdonítani, erre az átalakulásra...","id":"20180827_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_hohullam_meleg_ido_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233f0814-1f81-4fe2-9c01-69b6091b93a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_hohullam_meleg_ido_idojaras","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:03","title":"Egy tudós állítja: tényleg nem véletlenül volt ilyen meleg a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6548e4c0-49b5-4a63-aecc-da769c787630","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek érdekében a szülőknek nem kell mindenképpen együtt maradni, de mindenképpen együtt kell működniük. Ekként összegezhető a HVG EXTRA Pszichológia Szalon legutóbbi estjének fő tanulsága. A kiadó egyik új kötete kapcsán szervezett beszélgetésen szóba került az is, miként jelentse be a szülő a válást gyermekének, illetve, hogy érdemes-e „megvásárolni” a kamasz szeretetét.



","shortLead":"A gyermek érdekében a szülőknek nem kell mindenképpen együtt maradni, de mindenképpen együtt kell működniük. Ekként...","id":"20180826_A_kieso_idot_sosem_lehet_potolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6548e4c0-49b5-4a63-aecc-da769c787630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b952585-c537-4d9d-b059-22e7dcd9a21e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180826_A_kieso_idot_sosem_lehet_potolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:59","title":"„A kieső időt sosem lehet pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját édesapját is megvádolta. Mészárosék ezzel próbálják elodázni azt, hogy a pernyertes bélmegyeri vadászok visszaszerezzék a lenyúlt vadászati jogukat. Mindeközben Mészáros Lőrinc tévéjében még reklámozzák is magukat. Tuti NER módszer.","shortLead":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját...","id":"20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d401d6b4-ad1b-4f38-9e0b-2c3200f948d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:15","title":"Beindult a NER az ifjabb Mészárossal szembeszálló bélmegyeri vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed2213-9f59-4ede-b359-b1fd542ee147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihozza a legtöbbet a vakáció utolsó napjaiból.","shortLead":"Kihozza a legtöbbet a vakáció utolsó napjaiból.","id":"20180827_Gyorgy_herceg_tul_van_az_elso_vadaszatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ed2213-9f59-4ede-b359-b1fd542ee147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a714b62-76a0-405b-84b0-1d584e13f01c","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Gyorgy_herceg_tul_van_az_elso_vadaszatan","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:58","title":"György herceg túl van az első vadászatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további részében nappal újra 27-29 fokig melegszik a levegő, de éjszakánként már 13-16 fokra lehűl az idő.","shortLead":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további...","id":"20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86994bca-682b-4605-bd9b-53cea860f0c5","keywords":null,"link":"/idojaras/20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 05:15","title":"Bár még nem látszik, lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]