Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","shortLead":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","id":"20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a48efc6-caba-4be9-a21b-722d2fedd35d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:37","title":"Adott egy 28 millió dolláros löketet a General Motors az akkumulátorainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél jelentősen nagyobb e-hatótávval büszkélkedhet.","shortLead":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél...","id":"20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4811a41d-c444-47cc-aec2-fc589c6e0371","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos romboló: itt a hibrid BMW X5 45e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6d6271-b449-4743-85c1-6cfe7d1377cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lecserélik a sörösdobozokat összetartó műanyag csomagolást, és hamarosan tesztelik a kartonüvegeket is. ","shortLead":"Lecserélik a sörösdobozokat összetartó műanyag csomagolást, és hamarosan tesztelik a kartonüvegeket is. ","id":"20180907_Papiruvegekre_es_osszeragasztott_sorosdobozokra_valt_a_Carlsberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6d6271-b449-4743-85c1-6cfe7d1377cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19808a94-304d-4aff-bd33-1a560d9ac0e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Papiruvegekre_es_osszeragasztott_sorosdobozokra_valt_a_Carlsberg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:14","title":"\"Papírüvegekre\" és összeragasztott sörösdobozokra vált a Carlsberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten a legolcsóbb a gáz, valamint az egyik legolcsóbb az áram, de vásárlóerő-paritáson számolva már nem ilyen fényes a helyzet.\r

","shortLead":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten...","id":"20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683cdc14-0204-47d6-b2e0-a16d9e328932","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:08","title":"Energetikai Hivatal: Nem a rezsi magas, a fizetésünk kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A milliárdos Jack Ma már 2013-ban lemondott az Alibaba vezetéséről, most pedig bejelentette, hogy visszatér eredeti szakmájához: angoltanár lesz.","shortLead":"A milliárdos Jack Ma már 2013-ban lemondott az Alibaba vezetéséről, most pedig bejelentette, hogy visszatér eredeti...","id":"20180907_Kina_leggazdagabb_embere_inkabb_visszamegy_tanitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a71963-c0e8-4922-b727-e6b9c5c99084","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Kina_leggazdagabb_embere_inkabb_visszamegy_tanitani","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:40","title":"Kína leggazdagabb embere inkább visszamegy tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","shortLead":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","id":"20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b87991-a462-4bd0-86aa-d9a90b68937c","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:49","title":"Hét percet kap Orbán, hogy megvédje magát Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss jelentésében. A cél az esetleges földönkívüli életformák felkutatása.","shortLead":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss...","id":"20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c64142-ac33-4def-9dbf-6b29d3b5eee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:02","title":"20 éven belül választ kaphatunk arra, vannak-e földönkívüliek – ígéri az új NASA-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0326a58-4c4b-4b9c-bf5e-680bc4202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1986-ban alapított Pro Asyl Alapítvány a legtekintélyesebb menedékjogi civil szervezetnek számít Németországban. ","shortLead":"Az 1986-ban alapított Pro Asyl Alapítvány a legtekintélyesebb menedékjogi civil szervezetnek számít Németországban. ","id":"20180907_Nemet_emberi_jogi_dijat_kapnak_a_Helsinki_Bizottsag_vezetoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0326a58-4c4b-4b9c-bf5e-680bc4202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299abae-ffeb-42aa-bebf-54356fe09b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Nemet_emberi_jogi_dijat_kapnak_a_Helsinki_Bizottsag_vezetoi","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:12","title":"Német emberi jogi díjat kapnak a Helsinki Bizottság vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]