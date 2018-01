[{"available":true,"c_guid":"931e9967-3cf2-4b34-b5ce-127f0f253036","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi BKK, a Berliner Verkehrsbetriebe (azaz a BVG) az Adidasszal hozott össze közös projektet.","shortLead":"A helyi BKK, a Berliner Verkehrsbetriebe (azaz a BVG) az Adidasszal hozott össze közös projektet.","id":"20180110_Edzocipobe_epitett_eves_berletet_a_berlini_tomegkozlekedesi_vallalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931e9967-3cf2-4b34-b5ce-127f0f253036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc2539b-9569-457b-9e8b-8fbdd0a156e9","keywords":null,"link":"/elet/20180110_Edzocipobe_epitett_eves_berletet_a_berlini_tomegkozlekedesi_vallalat","timestamp":"2018. január. 10. 17:45","title":"Edzőcipőbe épített éves bérletet a berlini tömegközlekedési vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rekordösszegű médiatámogatást zúdít a választások előtt a magyar kormány az erdélyi médiára egy eddig jelentéktelen egyesület közvetítésével. A pénzek átszervezésére az Orbán–Simicska-szakítás miatt volt szükség – elemzi a helyzetet az e heti HVG-ben Parászka Boróka. Az már kevésbé egyértelmű, miért oda került a pénz, ahova a kormány utalta.
Rekordösszegű médiatámogatást zúdít a választások előtt a magyar kormány az erdélyi médiára egy eddig jelentéktelen egyesület közvetítésével.
Orbán új üdvöskéi: Simicska erdélyi kivonulása után másfél milliárd jut magyar sajtóra A CPU-val és GPU-val egyaránt rendelkező egységek igazi kis erőgépek, ha az Intel nem túloz, nagy változás jöhet a notebookok piacán.
Komoly számítási teljesítményt szuszakolt 8. generációs hibrid processzoraiba az Intel, mely az örök riválisnak számító AMD-vel közösen készítette el főként laptopokba szánt újdonságát.
Az Intel és az AMD együtt csináltak egy chipet, ami minden más processzort lever A csehek és a németek azért így is megelőztek.
Kijött egy lista, amin Magyarország az egyik legjobb helyet foglalja el: alig vannak országok, ahol alacsonyabb a munkanélküliség, mint itt.
Az EU három országában alacsonyabb csak a munkanélküliség, mint nálunk A Financial Times felkészítő kampányról ír, amely a gyógyszercégektől a légitársaságokig többféle céget is érint. Arra ösztönzik ezeket a brit vállalatokat, hogy álljanak készen Nagy-Britannia "harmadik országgá" válására.
Brexit: az EU a legrosszabbra is felkészíti a brit cégeket Íme a bizonyíték, ami igen egyedire és látványosra sikeredett.
Az izomtól duzzadó M5-össel az összkerékhajtás ellenére is kiválóan lehet driftelni. Íme a bizonyíték, ami igen egyedire és látványosra sikeredett.
Sodródás közben tankolták meg a 8 órán át driftelő új BMW M5-öst – videó
A KDNP-s Harrach Péter kampányinterjút adott a gondola.hu-nak, amelyben egyebek mellett azt hangoztatta, hogy az ellenzéknek szerinte semmi esélye, amíg "a sikeres miniszterelnök a helyén van".
Harrach: Dúl a kampány, de az ellenzék csak hisztériázik