Minél kevesebb segítség, minél több felelősség, minél több munka

– így összegezte Márki-Zay Péter az első közgyűlés tanulságait, amit a február 25-i polgármesterré választása óta tartottak a városban.

Nemmel szavaztak a képviselők a könyvvizsgálói pályázat kiírására, ami az önkormányzat pénzügyeire jelentett volna szakmai biztosítékot. Az önkormányzati cégek esetében ugyanakkor elfogadták az egyébként ilyenkor szokásos pályázat kiírását. Magyarul, a polgármester felelősségi körébe került maga a hivatali működés.

Hasonlóan döntöttek a többségben levő képviselők akkor is, amikor a közbeszerzésekkel kapcsolatosan kellett szavazni, ahogy szokásosan eddig minden évben elfogadták, most ezt is a polgármester hatáskörébe utalták. Így Márki-Zay Péteré a felelősség a közbeszerzések lebonyolítása ügyében is, lényegében minden felelősséget a nyakába varrtak.

Az előterjesztések közül két lényegesebb volt, amelyekről már a kampány során is sok szó esett. Márki-Zay Péter a választás előtt megígérte a vásárhelyieknek, hogy eltörli a városban az építményadót. Később, már megválasztása után erről azt mondta az újonnan megválasztott polgármester, hogy a költségvetés számait látva ezt az ígéretét csak a következő év januárjától tudja teljesíteni. A hétfői közgyűlésen napirendre vett előterjesztésben most az szerepelt, hogy a 101 négyzetméter alatti ingatlanok esetén törlik el ezt a helyi adót, Márki-Zay javaslata szerint júniustól vezették volna ezt ki. A kormánypárti képviselők viszont januártól, tehát visszamenőlegesen javasolták, majd meg is szavazták ezt. Egyebek között például erre gondolt a polgármester, amikor azt mondta a közgyűlés tapasztalatait összefoglalva, hogy a bevételek csökkentését megszavazták, ugyanakkor a bevételi oldalra tett javaslatait nem fogadták el.

A bérlakások kedvezményes árú értékesítésének leállítására is tett javaslatot Márki, mert szerinte ezzel a város folyamatosan veszít a vagyonából. Ráadásul, a vonatkozó rendelet szerint azok is élhetnek a kedvezménnyel, akik legfeljebb egy napja bérlői a lakásoknak. Az ülésen az is kiderült, hogy a meghirdetett bérlakások megvásárlására külsősök is jelentkezhettek, magyarul lakottan is eladók voltak a hirdetett lakások, igaz, ezekben az esetekben a kedvezmény nem negyven, hanem húsz százalék volt.

Most végül nem szavazták meg az önkormányzati lakások értékesítésének teljes leállítását, ahogy ezt Márki javasolta az előterjesztésben, hanem csak arról döntöttek, hogy csak az élhet vételi szándékkal, aki már legalább három éve bérlőként lakik az önkormányzati bérlakásban.

Az első közgyűlés tapasztalatairól, a döntésekről Márki-Zay Péter sajttájékoztatót tart.