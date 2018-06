Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A magyar csapat nyolcadik lett, és ezzel bejutott a 2019-es lyoni világdöntőbe.","shortLead":"A magyar csapat nyolcadik lett, és ezzel bejutott a 2019-es lyoni világdöntőbe.","id":"20180612_norvegia_nyerte_a_bocuse_dOr_europai_dontojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c8989c-1ea2-4cfe-b837-77e4a66077e2","keywords":null,"link":"/elet/20180612_norvegia_nyerte_a_bocuse_dOr_europai_dontojet","timestamp":"2018. június. 12. 19:26","title":"Norvégia nyerte a Bocuse d'Or európai döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","shortLead":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","id":"20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a36f4-a6ae-4323-b1d6-42e199f69af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","timestamp":"2018. június. 12. 15:31","title":"Nagyon rossz előjel: halálos balesetet szenvedtek a pénteken érkező 8-as BMW prototípusával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi vita célkeresztjébe került a Google: egy lengyel számítógépes szakember ötletét szabadalmaztatná a sajátjaként.","shortLead":"Egy szabadalmi vita célkeresztjébe került a Google: egy lengyel számítógépes szakember ötletét szabadalmaztatná...","id":"20180613_google_jarek_duda_ans_technologia_tomorites","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9c23e8-54a1-4f11-a1e9-860d0367f376","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_google_jarek_duda_ans_technologia_tomorites","timestamp":"2018. június. 13. 12:03","title":"Ez nagy harc lesz: a sajátjaként szabadalmaztatná a Google egy feltaláló ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","shortLead":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","id":"20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5793386-ed65-43c8-a11b-06a1bd11c456","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","timestamp":"2018. június. 13. 16:07","title":"Kero összecsapott Verebes Istvánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő adásában, hogy még Mikola Szinglihorda István is elismerően csettintene. Lesz stratégia a fiatalok hazafivá nevelésére, és az önkormányzati telkeken kialakított lőterekre járhatunk majd közösségi lelkületet elsajátítani vetélkedők és lövöldözés közben. Hiszen dúl az „ellentrend”, ami már csak abból is látszik, hogy még a hungarikumokat sem tudjuk felsorolni ebben a liberális fertőben.","shortLead":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő...","id":"20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6097a8d7-3def-4bf4-a71b-ca53865ad816","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","timestamp":"2018. június. 12. 12:38","title":"Német szinglisedés fenyeget, de Orbán kormánybiztosa lövöldöző hazafit nevelne a fiatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó-szövetség úgy felhúzta magát, hogy kivágta az edzőt.","shortLead":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol...","id":"20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e8ee2-4a7c-405d-b148-45009deb9ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","timestamp":"2018. június. 13. 12:15","title":"Kirúgták a spanyol szövetségi kapitányt – a vb előtt egy nappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még nem születtek meg. A sértődések elkerülése érdekében fogadjon meg néhány tanácsot egy profitól! ","shortLead":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még...","id":"20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cba4011-ec54-4e14-bbde-fe10d9834919","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Megosztana egy cuki képet a gyerekéről a Facebookon? Ezt gondolja át előtte!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5cfdbe-4d72-443c-b760-d0bcf7581798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei több mint négyezer doboz adózatlan cigarettát találtak egy utánfutón szállított személyautóban, Hegyeshalom közelében. A felderítést cigarettakereső kutyák is segítették. ","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei több mint négyezer doboz adózatlan cigarettát...","id":"20180613_Negyezer_doboz_cigit_rejtett_az_atalakitott_Opel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5cfdbe-4d72-443c-b760-d0bcf7581798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87c3e44-8650-487d-ad54-811b45d44aaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Negyezer_doboz_cigit_rejtett_az_atalakitott_Opel","timestamp":"2018. június. 13. 11:07","title":"Négyezer doboz cigit rejtett az átalakított Opel, Django kiszagolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]