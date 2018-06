Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz tartozó Viva tévécsatorna.","shortLead":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz...","id":"20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e193bd-927f-477b-9716-1972ef8adbdc","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","timestamp":"2018. június. 21. 14:36","title":"Egy korszak lezárul: megszűnik a Viva tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Marco Rossi a belga Georges Leekenst váltja a magyar labdarúgó-válogatott kispadján. ","shortLead":"Az olasz Marco Rossi a belga Georges Leekenst váltja a magyar labdarúgó-válogatott kispadján. ","id":"20180620_marco_rossi_szovetsegi_kapitany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcf5bd3-6ce3-40df-a37b-02c0b2a2018a","keywords":null,"link":"/sport/20180620_marco_rossi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. június. 20. 15:56","title":"Megszólalt az új szövetségi kapitány: \"Ez életem egyik legjobb napja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","shortLead":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","id":"20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa7a997-71e8-41a8-89fa-873ff6291819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","timestamp":"2018. június. 20. 19:42","title":"Jönnek a nagy lezárások a Red Bull Air Race miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista közzététele. Az idei kihirdetésére június 19-én került sor a spanyolországi Bilbaóban. Nézegettük a listát. ","shortLead":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista...","id":"20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd719705-4038-4579-861a-fae64376defc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","timestamp":"2018. június. 20. 19:20","title":"A világ legtutibb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában.","shortLead":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van...","id":"20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1acce8-577b-4137-aa14-1d83ca4f9ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 16:24","title":"Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","shortLead":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","id":"20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3516cdd7-0a65-4ac7-a682-bb7bdbe65341","keywords":null,"link":"/elet/20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","timestamp":"2018. június. 21. 09:55","title":"37 év után beléphettek az iráni nők a teheráni stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","shortLead":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","id":"20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807db066-eb51-4c43-aa73-752549895398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","timestamp":"2018. június. 21. 12:45","title":"Egyetlen ábra arról, hol van Magyarországon a legtöbb diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]