[{"available":true,"c_guid":"e2ba682f-ee19-4a34-819a-13445f1b7cd2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néhány száz forintból senki sem lesz remek előadó. De léteznek már ebben a díjkategóriában is olyan alkalmazások, amelyek hatékonyan segíthetnek bennünket a gyakorlásban.","shortLead":"Néhány száz forintból senki sem lesz remek előadó. De léteznek már ebben a díjkategóriában is olyan alkalmazások...","id":"20180311_Retteg_ha_eloadast_kell_tartania_Mutatunk_nehany_appot_ami_segithet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2ba682f-ee19-4a34-819a-13445f1b7cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50265872-226d-4b99-8261-8b58b72ec59d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180311_Retteg_ha_eloadast_kell_tartania_Mutatunk_nehany_appot_ami_segithet","timestamp":"2018. március. 11. 19:15","title":"Retteg, ha előadást kell tartania? Mutatunk néhány appot, ami segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb128f-e600-47ea-9342-140abce454ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Enyedi Ildikó nem ment el a gálára, pedig a Testről és lélekről összesen öt Magyar Filmdíjat zsebelt be. ","shortLead":"Enyedi Ildikó nem ment el a gálára, pedig a Testről és lélekről összesen öt Magyar Filmdíjat zsebelt be. ","id":"20180312_A_magyar_Oscargalan_azert_tarolt_a_Tesstrol_es_lelekrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedb128f-e600-47ea-9342-140abce454ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50c7f55-394a-4de5-bdb2-22391aca6165","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_A_magyar_Oscargalan_azert_tarolt_a_Tesstrol_es_lelekrol","timestamp":"2018. március. 12. 05:45","title":"A magyar Oscar-gálán azért tarolt a Testről és lélekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e200d7a-f581-42f8-a406-f20132223cc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"S már március 17-től vásározik, felbukkanására április 2-ig a legfrekventáltabb helyeken lehet számítani. \r

\r

","shortLead":"S már március 17-től vásározik, felbukkanására április 2-ig a legfrekventáltabb helyeken lehet számítani. \r

\r

","id":"20180310_A_Nyuszi_Becsbe_megy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e200d7a-f581-42f8-a406-f20132223cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503b0852-f9d3-48dd-ae04-06ac766a4048","keywords":null,"link":"/elet/20180310_A_Nyuszi_Becsbe_megy","timestamp":"2018. március. 10. 18:05","title":" Nyuszi Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának a miniszterelnök. Az interneten is megnézhető interjúban Orbán Viktor a pénzügyi apokalipszis jóslatát vette elő a migránskártya-pakliból. \r

","shortLead":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának...","id":"20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4574cf8b-e8df-4004-bc83-24f10737b6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","timestamp":"2018. március. 11. 14:58","title":"Pénzügyi apokalipszissel riogatott Orbán Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos bevonása a magyarországi választási kampányba...Ön megsértett minden szlovákiai becsületes állampolgárt\" - írta Petőcz Kálmán politológus, diplomata.","shortLead":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos...","id":"20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dac10d-fc7f-40fb-a448-e9086f416647","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","timestamp":"2018. március. 11. 20:58","title":"Orbán Viktort úgy alázta meg egy szlovákiai magyar diplomata, ahogy rég nem tette senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zambiában is átláthatóbbak a közbeszerzések adatai, mint nálunk – írta a Korrupciókutató Központ. A Közbeszerzési Hatóság perrel válaszolt.","shortLead":"Zambiában is átláthatóbbak a közbeszerzések adatai, mint nálunk – írta a Korrupciókutató Központ. A Közbeszerzési...","id":"20180310_Ez_am_a_visszavagas_bepereli_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_Korrupciokutato_Kozpontot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3bc95d-7540-4dd5-bd51-ca02dc2e8384","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_Ez_am_a_visszavagas_bepereli_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_Korrupciokutato_Kozpontot","timestamp":"2018. március. 10. 14:42","title":"Ez ám a visszavágás: bepereli a Közbeszerzési Hatóság a Korrupciókutató Központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3770-f34a-4f96-899b-a0af56008bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","timestamp":"2018. március. 11. 15:33","title":"A baloldal ostromolja Csepel/Soroksárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]