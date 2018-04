Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d1323fd-a7bd-473d-bd18-27135a4fa900","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A taxisblokád idején még CB-rádión kommunikáltak egymással a hídfoglalók, 2016 nyarán már a Facebook adta meg a lendületet a Szabadság híd spontán birtokba vételéhez. 1990-ben a tévékészülékeket vitték az utcára, két évvel ezelőtt a jógamatracokat és a grillsütőket. A budapestiek idővel visszakövetelik maguknak a köztereket, a Szabadság híd ennek a legszebb példája. Az idei Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának is a Szabihíd a főszereplője, a kiállító kurátorokkal, a Kultúrgorilla csapatával beszélgettünk.","shortLead":"A taxisblokád idején még CB-rádión kommunikáltak egymással a hídfoglalók, 2016 nyarán már a Facebook adta meg...","id":"20180423_szabihid_spontan_hidfoglalas_velencei_biennale","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1323fd-a7bd-473d-bd18-27135a4fa900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ac5f05-3ba5-4d4b-90bb-ae41628466b5","keywords":null,"link":"/elet/20180423_szabihid_spontan_hidfoglalas_velencei_biennale","timestamp":"2018. április. 23. 15:00","title":"Egy spontán hídfoglalás jót tesz a városlakó léleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

","shortLead":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.

","id":"20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b9c31-4f26-40ae-9f2d-348501ad50d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Havi 122 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","shortLead":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","id":"20180423_fizetos_parkolas_Budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e61be-29a9-49c8-a12b-0e56710e39c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_fizetos_parkolas_Budapest","timestamp":"2018. április. 23. 09:25","title":"Pénzeket elő: ezeken a helyeken is fizetős lesz a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek a robotikába és az automatizálás területén. ÉS ez még nem minden, amit a pénzügyi szervezet ajánl.

","shortLead":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek...","id":"20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f85e12-55b5-49d2-bc2d-ed8e82ac02c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","timestamp":"2018. április. 22. 09:52","title":"Világbank: nullaórás szerződés, ne legyen minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b83cbf3-e325-452a-9ee5-c4f029d923d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","shortLead":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","shortLead":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. A demonstráció kezdeményezői most is szólni akartak az emberekhez, de nem futotta sokkal többre, mint hogy a tömeg nagyságát ünnepeljék. Márki-Zay Péter volt az, aki másodjára már kihasználta a színpadot, hogy maga fogjon az ellenzék építésébe.","shortLead":"Egy kis háttérhatalomra a jelek szerint szüksége volna a kormányellenes tüntetés szervezőinek, mert egyedül nem nagyon...","id":"20180422_Halasak_lehetnek_a_szombati_tuntetes_szervezoi_hogy_MarkiZay_atlepett_rajtuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3371717f-7aa7-4ae5-a853-dd70f008ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a51536-8fe2-46c4-ab41-fd7db4366512","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Halasak_lehetnek_a_szombati_tuntetes_szervezoi_hogy_MarkiZay_atlepett_rajtuk","timestamp":"2018. április. 22. 10:53","title":"Hálásak lehetnek a szombati tüntetés szervezői, hogy Márki-Zay átlépett rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0cac7-fe67-4be4-b9e5-a6e584b5e7e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sopron Basket nem bírt a favorit Jekatyerinburggal a női kosárlabda Euroliga hazai rendezésű négyes döntőjének fináléjában, de a játékosok így sem voltak elkeseredettek.","shortLead":"A Sopron Basket nem bírt a favorit Jekatyerinburggal a női kosárlabda Euroliga hazai rendezésű négyes döntőjének...","id":"20180423_arannyal_er_fel_az_ezust_a_soproni_kosarasoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a0cac7-fe67-4be4-b9e5-a6e584b5e7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c1ff13-1caf-4cc0-90fb-95bd55268e95","keywords":null,"link":"/sport/20180423_arannyal_er_fel_az_ezust_a_soproni_kosarasoknak","timestamp":"2018. április. 23. 07:21","title":"Arannyal ér fel az ezüst a soproni kosarasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]