A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint a kétszintű érettséginek pont az az egyik célja, hogy a kommunikációs készségeket ellenőrizze, az idei feladatsor pedig tökéletesen megfelelt ennek a célnak - írja az Eduline.

Arató úgy fogalmazott, hogy "az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, sokkal jobb volt, mint a tavalyi".

A szövegértési feladatról szólva azt mondta, hogy az nagyon izgalmas és világos volt, jól lehetett vele dolgozni, de szerinte nem irodalmi kérdésről szól. "Nagyon jó, hogy a távoli bekezdések közötti összefüggéseket is meg kellett keresni, az is jó, hogy szövegalkotással is ellenőrzik a szövegértést" – magyarázta Arató László.

Az elnök arról is beszélt, hogy a szövegértési rész egyetlen nagyobb hibája, hogy a szöveg is hosszabb volt a kelleténél, és feladatból is sok volt, amellyel megismétlődött a tavalyi hiba, hiszen az az érvelés/gyakorlati szöveg alkotása megint nem kapott elég időt.

Az érvelésre kitérve a azt mondta, érdekes téma, de két probléma is van vele. Az egyik, hogy csak az új ünnepek, mint a nőnap vagy a Valentin-nap mellett lehet érvelni. A másik, hogy a feladatlapon megadták az ünnepek történeti leírását, amely szerinte még időigényesebbé tette a feladatot, hiszen majdnem egy oldalnyi szöveget kellett átolvasni.

"Itt van egy kicsi hiba, hogy a feladat azt kéri a diákoktól, fejtsenek ki három-öt érvet a három ünnep mellett, de nem lehet ugyanazokat az érveket felhozni a nőnap és a halloween mellett" - mondta.

A műértelmező feladatokat kiválónak találta az elnök, szerinte a Balázs Béla-mesenovella nagyon izgalmas, a feladat is igen jó. Az összehasonlító verselemzés pedig azért nagyon jó, mert sikerült kiválasztani két verset, amelyek valóban hasonlítanak.

Az idei középszintű magyarérettségi szövegértési feladatsorának nem hivatalos, szaktanár által készített megoldását itt találja.