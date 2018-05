Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó weboldalakkal.","shortLead":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó...","id":"20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7463966a-fb29-431d-a894-5cc47f6bfc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2018. május. 08. 07:02","title":"Frissítse a Chrome böngészőt, most már benne lesz a szuper zavarszűrő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"22-27 fok lesz ma. ","shortLead":"22-27 fok lesz ma. ","id":"20180507_Napsuteses_meleg_nappal_kezdodnek_az_erettsegik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40fe6f7-b437-4f58-ada5-c4a83d909ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Napsuteses_meleg_nappal_kezdodnek_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 07. 05:16","title":"Napsütéses, meleg nappal kezdődnek az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","shortLead":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","id":"20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a401508-f534-4b89-b22b-538cc22bb9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 07. 09:09","title":"Schiffer András kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegesen érkeznek a gyűlölettel teli üzenetek az auschwitzi tábormúzeum vezetőihez, s gyorsan terjednek az emlékhellyel kapcsolatos álhírek is. Akadnak, akik a látogatókat fogadó idegenvezetőket is zaklatják. Ez főként azzal magyarázható, hogy tovább tart a vita a Lengyelországban elfogadott új holokauszt-törvényről.","shortLead":"Tömegesen érkeznek a gyűlölettel teli üzenetek az auschwitzi tábormúzeum vezetőihez, s gyorsan terjednek...","id":"20180507_Sertegeteshullam_indult_az_auschwitzi_lagermuzeum_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc02e21-b5a7-407a-a448-5713e20a7ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Sertegeteshullam_indult_az_auschwitzi_lagermuzeum_ellen","timestamp":"2018. május. 07. 16:14","title":"Sértegetéshullám indult az auschwitzi lágermúzeum ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7ecfab-63d1-45fc-bdea-7a54cea7a98a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haikuk, azaz japán háromsoros versek írására képes mesterségesintelligencia-szoftveren dolgoznak japán kutatók, remélve, hogy projektjük révén a technológia idővel egyre jobban meg fogja érteni az emberi érzelmeket.","shortLead":"Haikuk, azaz japán háromsoros versek írására képes mesterségesintelligencia-szoftveren dolgoznak japán kutatók...","id":"20180508_haiku_mesterseges_intelligencia_szoftver_vers_emberi_erzelmek_gepi_megertese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7ecfab-63d1-45fc-bdea-7a54cea7a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0bfa4-0ec1-4a1e-975a-9fca34331bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_haiku_mesterseges_intelligencia_szoftver_vers_emberi_erzelmek_gepi_megertese","timestamp":"2018. május. 08. 06:03","title":"A japánok olyan verseket íratnak a mesterséges intelligenciával, melyek által a gép megértheti az érzelmeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők próbáltak a közelükbe kerülni.","shortLead":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők...","id":"20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbf6d2-b45a-4f3d-9bf2-0c42fe25263f","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 08. 12:17","title":"Csetepaté volt a parlamentnél a rendőrök és tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55df1377-6b35-44e3-a020-cad663a1ff4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszú sorban állást nem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A hosszú sorban állást nem hagyta szó nélkül.","id":"20180508_Ader_bocsanatot_kert_a_valasztason_tortentek_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55df1377-6b35-44e3-a020-cad663a1ff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbed3c1-c626-493c-bace-091807552b72","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ader_bocsanatot_kert_a_valasztason_tortentek_miatt","timestamp":"2018. május. 08. 12:58","title":"Áder bocsánatot kért a választáson történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető tartózkodott egy utánfutóból felállított színpadnál.","shortLead":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető...","id":"20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef5a5f7-1579-4cac-a29e-4dc335c30665","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","timestamp":"2018. május. 08. 06:32","title":"A rendőrség pár perc alatt kiürítette a Kossuth teret - élőzésünk a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]