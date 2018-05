Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"260edf7c-10c4-42b3-a173-634e4bae3fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszerkesztőnek mentek neki az aktivisták.","shortLead":"A főszerkesztőnek mentek neki az aktivisták.","id":"20180529_Fotok_Alighogy_kikerultek_maris_meghekkeltek_a_pecsi_varosi_lap_plakatjait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260edf7c-10c4-42b3-a173-634e4bae3fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1e45b6-0e1c-42c9-baa4-1a8d2e90299e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fotok_Alighogy_kikerultek_maris_meghekkeltek_a_pecsi_varosi_lap_plakatjait","timestamp":"2018. május. 29. 11:37","title":"Fotók: Alighogy kikerültek, máris meghekkelték a pécsi városi lap plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy volt, hogy igen. Aztán kiderült, hogy nem is. De most mégis! Elmagyarázzuk. ","shortLead":"Úgy volt, hogy igen. Aztán kiderült, hogy nem is. De most mégis! Elmagyarázzuk. ","id":"20180528_Hosszu_Katinka_apja_megis_nyilatkozott_a_Lokalnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27048495-d59c-4e9a-9c6e-f8c77e25d2c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hosszu_Katinka_apja_megis_nyilatkozott_a_Lokalnak","timestamp":"2018. május. 28. 19:20","title":"Hosszú Katinka apja mégis nyilatkozott a Lokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee647254-8f08-4bff-a095-a81f817c3526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisfú szeme megakadt egy furgonon, miközben a járdán biciklizett. A befejezés várható volt.","shortLead":"A kisfú szeme megakadt egy furgonon, miközben a járdán biciklizett. A befejezés várható volt.","id":"20180530_kerekparos_baleset_kozlekedes_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee647254-8f08-4bff-a095-a81f817c3526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59508281-77af-4fdd-914a-604eb5d85a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_kerekparos_baleset_kozlekedes_video","timestamp":"2018. május. 30. 04:01","title":"Fogadjunk, hogy ezen a \"baleseten\" ön is mosolyogni fog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is rukkol elő a következő napokban. A téma az iskolai lövöldözés.","shortLead":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is...","id":"20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dc3b0a-f658-4867-a669-ae3e4b8f5d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","timestamp":"2018. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló számítógépes játékot csinálnak: halomra kell lőni benne az iskolásokat és a tanárokat – már 20 ezren tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bodrogi Gyula és Görög László kezdést megelőző összekacsintásánál talán nincs is \"szegediszabadtéribb\" momentum.



","shortLead":"Bodrogi Gyula és Görög László kezdést megelőző összekacsintásánál talán nincs is \"szegediszabadtéribb\" momentum.



","id":"20180529_Videon_hogy_mi_tortenik_a_Szegedi_Szabadteri_egyik_eloadas_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9796f4-bafd-431e-9e4a-088d3341e357","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Videon_hogy_mi_tortenik_a_Szegedi_Szabadteri_egyik_eloadas_elott","timestamp":"2018. május. 29. 14:04","title":"Videón, hogy mi történik a Szegedi Szabadtéri egyik előadása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.","shortLead":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása...","id":"20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f37196-0a9c-45e1-a09b-22c2199eb272","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","timestamp":"2018. május. 29. 07:04","title":"Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júliustól eljárást lehet indítani titokban bárkivel szemben, aki bűncselekmény gyanúsítottjaként szóba jöhet. Ehhez elég lehet egy első körben megalapozatlannak minősített feljelentés, illetve a hatóságok birtokába jutott, jogsértésre utaló bizonytalan információ is, írja blogján az ügyvéd.","shortLead":"Júliustól eljárást lehet indítani titokban bárkivel szemben, aki bűncselekmény gyanúsítottjaként szóba jöhet. Ehhez...","id":"20180529_Magyar_Gyorgy_szerint_egy_uj_torvennyel_gyakorlatilag_barkit_megfigyelhetnek_juliustol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3882b-de26-4924-8a14-76bf0059fdbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Magyar_Gyorgy_szerint_egy_uj_torvennyel_gyakorlatilag_barkit_megfigyelhetnek_juliustol","timestamp":"2018. május. 29. 13:46","title":"Magyar György szerint egy új törvénnyel gyakorlatilag bárkit megfigyelhetnek júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8029be-c1d4-4d12-933a-029900d6e461","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ön áldozna ennyi pénzt erre a dizájnra?","shortLead":"Ön áldozna ennyi pénzt erre a dizájnra?","id":"20180529_Tobb_mint_40_millioert_csinositottak_ki_az_MNBt_26_asztalt_vettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8029be-c1d4-4d12-933a-029900d6e461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04985e64-d96b-40b1-bd2e-1e4f35d97aea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Tobb_mint_40_millioert_csinositottak_ki_az_MNBt_26_asztalt_vettek","timestamp":"2018. május. 29. 10:47","title":"TÍzmilliókért csinosították ki az MNB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]