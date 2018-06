Hogyan lettem Magyarország első nyíltan meleg ügyvezetője?

Nagyrészt másoknak köszönhetően. Többek között annak, hogy Svédországban 25 éve megélhettem azt, ami most itt történik, Magyarországon. Gyerekként nekem még nem voltak nyíltan meleg példaképeim. Volt három ember, akiről tudni lehetett, hogy meleg. Egy műsorvezető, aki AIDS-ben halt meg. Aztán egy ismert énekes és fodrász volt, a harmadik pedig egy humorista. (Én is szívesen lennék humorista, de aki ismer, az tudja, hogy nem tudnék megélni a vicceimből.)

Viszont idővel megélhettem azt is, milyen az, amikor sok év után egy LMBTQ aktivistacsoport áttör és eléri, hogy már nemcsak kissebségi kezdeményezés az, amit csinálnak, hanem milyen az, amikor a többség befogadja őket. Amikor 10 éve eljöttem Svédországból, a Pride már Stockholm legnagyobb rendezvénye volt, évente félmillió résztvevővel. 2008-ban, amikor ide jöttem, bizakodó voltam, hogy ez idővel itt is meg fog történni. De még így sem volt egyértelmű, hogy én tudok-e ebben segíteni. Szerintem pár év múlva itt ugyanez lesz, mint Stockholmban.

Mi volt, ami előre vitt engem? A hetero barátaim! Az egyik legnehezebb időszakom akkor volt, amikor a Prezi már olyan ismert kezdett lenni, hogy a médiát a magánéletem is elkezdte érdekelni. A Preziben az első pillanattól nyíltan meleg voltam, mert az gondoltam, nehéz lett volna 16 órás munkanapokat úgy lenyomni a társalapítókkal, Péterrel és Szabolccsal, hogy nem vagyunk őszinték egymással. Amikor a médiában elkezdtek kérdezni a családi helyzetemről, ugyanezt éreztem.

Vágytam az őszinteségre, még akkor is, ha az újságírók nem számítottak a válaszomra. De sokan próbáltak lebeszélni erről. Már így is túl sok tennivalóm van. Úgysem kezelik majd empátiával. Meg leszek bélyegezve. Sok lesz a gyűlölet. Hogyan használ ez majd a Prezinek?

© Reviczky Zsolt

Ebben az időben hihetetlen sok tennivaló volt azzal, hogy világszerte felépítsük a Prezit, tényleg nem úgy tűnt, hogy ez lett volna a legfontosabb. Egy hosszabb út után, amikor megérkeztem Budapestre, szokás szerint szólt Halácsi Péter és a felesége, Linda, hogy üljünk le vacsorázni. Igent mondtam, pedig a villamoson feléjük menet majdnem elaludtam. De mire leültünk enni, már észnél voltam és elmondtam nekik, hogy úgy hiszem, jobb lesz, ha nem beszélek arról, hogy meleg vagyok. Minden érv ellene szól, nem lesz jó a Prezinek, nem fér bele az, hogy arról beszéljek, van egy pasim. Szerettem volna, ha nem bántanak a gyűlölködő kommentek, mert tudtam, hogy sértőek lesznek. A logikus döntés az, hogy ne csináljam ezt.

Péter, aki nemcsak mérnők, hanem egy olyan barát, aki tényleg meghallgat, komolyan rám nézett és azt mondta: a Prezinek az első pillanattól kezdve egy meleg CEO-ja van és most fel kell venned egy csomó embert világszerte, függetlenül a hátterüktől. Ha most ezt felvállalod a médiában, annál nincs erősebb üzenet. A Prezi a tehetségük miatt vesz fel embereket, a többi nem számít. Linda, aki mindig a szívét követi, még akkor is, amikor idegesíti az embereket, bedobta, majd csinálunk egy mókás dolgot a gyűlölködő kommentekkel. Én összegyűjtöm és egy ünnepi coming out keretein belül felolvassuk őket.

Ez volt az a pont, ami megadta az erőt, sőt a jó kedvet ahhoz, hogy kiálljak, amikor a magánéletemről kérdez a média.

Visszanézve, hogy hogyan jutottam ide, erre a színpadra, egyértelműen azt látom, hogy szinte minden egyes kulcspillanatban egy hetero barátom segített előrelépni. A mamám, akinek először mondtam el és a kezdettől fogva támogatott. A Prezi társalapítói, akik örültek, amikor megismertek engem melegként. Az első ember, akit felvettem a Prezibe, Juli, aki eljött velem a Pride-ra itt, Budapesten. Ricsi – na jó, ő nem hetero –, Miki és Melinda, akikkel elkezdtük a „Nyitottak vagyunk”-at.

És hol tartunk most? Múlt évben már több mint ezer cég 75 ezer alkalmazottal támogatja a Pride-ot, a női jogokat és a nyílt munkahelyeket. Miért fontos ez? Mert az életünk felét a munkahelyünkön töltjük, és ha nem tudunk nyíltak lenni egymással, hogyan tudnánk jó munkát végezni? Tudom, van, akinek távolinak tűnik az a Magyarország, ahol mindenkit szeretettel elfogadnak, függetlenül annak hátterétől, de amikor 10 éve elkezdtem járni itt a Pride-ra, egyetlen céget sem láttam. Tavaly már nemcsak cégeket, hanem csomó hetero CEO-t is láttam.

© Reviczky Zsolt

Remélem, látjátok. A kulcs ahhoz, hogy most itt legyek, a hetero barátaim voltak. Mert ha két hetero barát meg tudja adni az erőt egy ügyvezetőnek, akkor ez a két barát meg tudja adni az erőt egy egész cégnek. És ha két hetero barát meg tudja adni egy egész cégnek, akkor egy pár hetero barát meg tudja adni az erőt egy csomó szervezetnek. És ez a csomó szervezet segíteni tud erőt adni egy egész országnak, akár az egész világnak. Hamarosan egy többségi buli lesz a Pride Budapest.

(Árvai Péter a Prezi társalapítója és vezérigazgatója. Társalapítója a Nyitottak vagyunk kezdeményezésnek, amely megmutatja, hogy a nyitottság a munkahelyeken is érték. 2015-ben ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki coming outolt. Szerepel a Financial Times 100 legbefolyásosabb LMBTQ cégvezetőjének listáján, 2017-ben pedig a Menedzserszövetségtől megkapta az Év fiatal vállalkozója díjat.)