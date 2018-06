Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a japán miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján magabiztosan jósolgatott a jövő heti, szingapúri csúccsal kapcsolatban.","shortLead":"Az amerikai elnök a japán miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján magabiztosan jósolgatott a jövő heti, szingapúri...","id":"20180607_trump_allitja_meghivja_washingtonban_kim_dzsong_unt_ha_szingapurban_kijonnek_egymassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575ff49d-eacd-48e5-85d4-0bf4282fdd97","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_trump_allitja_meghivja_washingtonban_kim_dzsong_unt_ha_szingapurban_kijonnek_egymassal","timestamp":"2018. június. 07. 21:31","title":"Trump állítja, meghívja Washingtonba Kim Dzsong Unt, ha Szingapúrban kijönnek egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt be róla a Variety.com.\r

\r

","shortLead":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt...","id":"20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974dd3f3-874d-4f16-8268-c6d1a02419f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","timestamp":"2018. június. 08. 13:35","title":"Mi lesz itt? DiCaprio, Brad Pitt után Al Pacinót is megfűzte Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban” az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton. ","shortLead":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már...","id":"20180607_Putyin_szerint_a_vilag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249c4a-28db-4247-bed4-54cf9179d77b","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Putyin_szerint_a_vilag","timestamp":"2018. június. 07. 18:18","title":"Putyin \"népi interjúja\": \"Becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118a949b-000f-408b-bc00-d3aa7dfa79a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201823_azonnali_media_ungar_nemzeteseket_szerzodtet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=118a949b-000f-408b-bc00-d3aa7dfa79a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4354f007-7e14-4800-bb48-f7808942a41e","keywords":null,"link":"/kkv/201823_azonnali_media_ungar_nemzeteseket_szerzodtet","timestamp":"2018. június. 09. 08:00","title":"Azonnali Média: Ungár Péter nemzeteseket szerződtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae04d33-9f88-4b00-817c-43931aa8cdba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu olvasója küldte be az Államkincstár levelét, amelyben a szervezet a nyugdíjemelés mértékéről tájékoztatja egyik ügyfelét. Mi pedig belegondoltunk abba, vajon mennyi munkaórába került az értesítéshez szükséges adatok összegyűjtése, a levél megfogalmazása, kiküldése.\r

","shortLead":"A hvg.hu olvasója küldte be az Államkincstár levelét, amelyben a szervezet a nyugdíjemelés mértékéről tájékoztatja...","id":"20180608_Erti_Igy_levelelez_otforintos_nyugdijemelesrol_az_Allamkincstar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae04d33-9f88-4b00-817c-43931aa8cdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eca180-049c-414c-8a2f-f23be7bf6076","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Erti_Igy_levelelez_otforintos_nyugdijemelesrol_az_Allamkincstar","timestamp":"2018. június. 08. 11:36","title":"Érti? Így levelez ötforintos nyugdíjemelésről az Államkincstár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\" születésnapját. A ceremóniát több, mint száz éve júniusban rendezik, amikor általában kora nyárias az idő.","shortLead":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\"...","id":"20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12c733b-e7cb-4b7b-879f-819b6b101bc9","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","timestamp":"2018. június. 09. 14:23","title":"Megünnepelték a brit uralkodó \"hivatalos\" születésnapját. II. Erzsébet 66-szor vett részt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f6f2d-4af7-40bc-839c-5ba4ae81bbc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új ciklusban új vagyonnyilatkozatot kell leadni, így össze lehet vetni, a tavalyi évhez képest júniusig hogyan változott a miniszterelnök vagyoni helyzete.","shortLead":"Az új ciklusban új vagyonnyilatkozatot kell leadni, így össze lehet vetni, a tavalyi évhez képest júniusig hogyan...","id":"20180608_Orban_Viktornak_fogy_a_megtakaritasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f6f2d-4af7-40bc-839c-5ba4ae81bbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481a018b-1185-4d4e-8c5e-e9780b4f2cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Orban_Viktornak_fogy_a_megtakaritasa","timestamp":"2018. június. 08. 00:09","title":"Orbán Viktornak fogy a megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","shortLead":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","id":"20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9052c4d0-9072-4546-afd6-3d4b028cd86e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2018. június. 08. 11:21","title":"380 kilométeres hatótávra képes a Kia új divatos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]