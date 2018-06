Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal szemben – dühöngött Trump a Twitteren, immár Szingapúrból, ahova a csődbe vitt kanadai G7 csúcstalálkozó után érkezett meg.","shortLead":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült...","id":"20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5391de-eebe-47c2-8839-14e0b511b71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","timestamp":"2018. június. 11. 11:23","title":"Kinyírni a Mercedest Amerikában? Nyugati zavar, keleti egység a G7-csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és orvosi ügyeleteket ellátó, a ceglédi kórházat kiszolgáló cégnél, erről a a vállalkozás betegszállítási részlegének vezetője beszél.","shortLead":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és...","id":"20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66985420-e70e-4c57-bcc0-ca7e8d09e9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","timestamp":"2018. június. 11. 15:05","title":"Feketén fizethetik a betegszállítókat és az ügyelő orvosokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik. Az elmúlt 12 évben hirtelen pusztultak el a legmagasabb és a legöregebb majomkenyérfák a kontinensen. ","shortLead":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik...","id":"20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec02bb0d-506a-4e25-9729-77ec18b348df","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 14:47","title":"Több ezer éves fák pusztultak ki hirtelen a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","shortLead":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","id":"20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dbec3d-b582-4fcd-9b3b-7c64235a84c4","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","timestamp":"2018. június. 11. 20:21","title":"Elrajtolt és célba is ért a magyar csapat a Bocuse d'Or európai válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","shortLead":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","id":"20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25091218-45e7-451f-a6f5-df5c31f98a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Végre esküt tehetett Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes bogyós gyümölcsök termesztése.","shortLead":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes...","id":"20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab23794-b4bb-4379-b8b7-1ae81ca3fa2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","timestamp":"2018. június. 11. 07:25","title":"Szokjon hozzá a gondolathoz: eltűnhet a magyar málna és a szeder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","shortLead":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","id":"20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959f75c7-87e7-4fa8-96d7-a13caec720e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","timestamp":"2018. június. 12. 13:21","title":"Polgárpukkasztásból csillagos ötös: itt a 750 lóerős BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]