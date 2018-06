Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs egységes szempontrendszer arra, hogy mikor tekinthető szükségesnek a szomszédok zavarása. Ezen változtathat most a Kúria állásfoglalása.","shortLead":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs...","id":"20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee78950-5f6c-4b6e-aaa2-82a7bfa88945","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","timestamp":"2018. június. 18. 12:52","title":"Ugató kutya, zajos építkezés, villódzó fényreklám miatt pereskedne? A Kúria szerint sokszor hibás a bírói gyakorlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ace25-1270-4b19-b5b9-0c291ff17ae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy X régóta téma a mobiliparban, egyvalami azonban nem merült fel idáig, méghozzá a készülék ára. Most épp arról érkeztek hírek, és a megjelenéssel kapcsolatban is mondtak valamit.","shortLead":"A Galaxy X régóta téma a mobiliparban, egyvalami azonban nem merült fel idáig, méghozzá a készülék ára. Most épp arról...","id":"20180618_samsung_hajtogathatos_telefon_galaxy_s_hajlthato_mobil_dj_koh","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ace25-1270-4b19-b5b9-0c291ff17ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8468e2-b718-4f14-8897-2f8d8e0f0bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_samsung_hajtogathatos_telefon_galaxy_s_hajlthato_mobil_dj_koh","timestamp":"2018. június. 18. 09:03","title":"Hogy micsoda? Kiszivárgott, mennyibe kerülhet a Samsung hajtogathatós telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a197-4b9c-48f8-b364-e615f5737927","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A júniusi viharok után a biztosítókhoz péntekig 18,5 ezer bejelentés érkezett, a károk előzetesen becsült értéke 1,914 milliárd forint a Magyar Biztosítók Szövetsége szerint.","shortLead":"A júniusi viharok után a biztosítókhoz péntekig 18,5 ezer bejelentés érkezett, a károk előzetesen becsült értéke 1,914...","id":"20180618_ket_milliardos_kart_okoztak_a_viharok_ket_het_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b355a197-4b9c-48f8-b364-e615f5737927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda90868-c19e-48f2-890a-2f1ef384c4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_ket_milliardos_kart_okoztak_a_viharok_ket_het_alatt","timestamp":"2018. június. 18. 09:49","title":"Kétmilliárdos kárt okoztak a viharok két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági ellátásban részesülőktől. A kamara a területi szervezeti tanácsában döntött erről, a tagság szerint az ő jóváhagyásuk nélkül.","shortLead":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági...","id":"20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f86784-498d-48fa-adbf-9cf292b26dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","timestamp":"2018. június. 18. 10:36","title":"Nem sikerült duplájára emelni a kamarai tagdíjat, most a rokkantakat sarcolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes \"második helyes\" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.","shortLead":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk...","id":"20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab7382-d24b-441e-854f-cb7645e85aea","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","timestamp":"2018. június. 17. 22:15","title":"Bukták és blamák: nem az esélyesek napja volt ez a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","shortLead":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","id":"20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e0cb36-edb8-4af2-aacb-77b431708045","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 19. 09:52","title":"Beer Miklós: Imádkozom, hogy az Úristen adjon jóságot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol francia fajtákat tenyészt. Az ukrán határ közelében valódi baromfiidillt találtunk, két nagyon elszánt pályaelhagyóval.","shortLead":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol...","id":"20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c66eb-0836-410d-9ed8-7b690bd37390","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","timestamp":"2018. június. 18. 06:30","title":"Valaki megmutatná már a magyaroknak, milyen az igazán finom csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]