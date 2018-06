Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes \"második helyes\" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.","shortLead":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk...","id":"20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab7382-d24b-441e-854f-cb7645e85aea","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","timestamp":"2018. június. 17. 22:15","title":"Bukták és blamák: nem az esélyesek napja volt ez a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját megelevenítsék. ","shortLead":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját...","id":"20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e867db-0b82-4ce1-8928-6449dfc92e34","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","timestamp":"2018. június. 17. 17:34","title":"Több száz hobbitfanatikus csatázott egy cseh erdőben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Kiss Sándort, a Bihar megyei önkormányzat korábbi elnökét.","shortLead":"A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt...","id":"20180618_Nyolc_evet_kapott_egy_korrupt_magyar_politikus_Romaniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d418ea7-7084-4244-aebc-a5fb029f8b82","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Nyolc_evet_kapott_egy_korrupt_magyar_politikus_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 18. 21:55","title":"Nyolc évet kapott egy korrupt magyar politikus Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi ülése ezért a szokásosnál jóval izgalmasabbnak ígérkezik. De kell-e igazán aggódnunk az esés miatt?","shortLead":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi...","id":"20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d287c18c-8b66-442f-853f-c0a51421f1e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","timestamp":"2018. június. 19. 06:30","title":"Szokjunk-e hozzá a 325 forintos euróhoz, és pánikoljunk-e emiatt? Izgalmas lehet a mai nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80abf648-9b02-485a-ba1a-28e608dabdcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskola igazgatója az Indexnek letagadta, hogy elküldte volna a gyerekeket, pedig az ügyről tud a polgármester is. A szülők háborognak.

","shortLead":"A középiskola igazgatója az Indexnek letagadta, hogy elküldte volna a gyerekeket, pedig az ügyről tud a polgármester...","id":"20180619_fuvezes_balatonfuredi_kozepiskola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80abf648-9b02-485a-ba1a-28e608dabdcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3ac0a1-1d49-41d2-bee4-eb8759aed43c","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_fuvezes_balatonfuredi_kozepiskola","timestamp":"2018. június. 19. 07:50","title":"Füvezésért több tucat diákot rúgnának ki egy balatonfüredi iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internet killed the TV star – fogalmazhatnánk át a The Buggles 1979-es népszerű slágerének szövegét, mert ahogy a videó lassan maga alá temette a rádiózást, úgy lesz ugyanez a sorsa a televíziónak az internet ellenében. ","shortLead":"Internet killed the TV star – fogalmazhatnánk át a The Buggles 1979-es népszerű slágerének szövegét, mert ahogy a videó...","id":"20180618_zenith_tartalomfogyasztas_teve_internet_fordulopont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67801dbb-47f9-4d3e-b7fb-b77b61afbd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_zenith_tartalomfogyasztas_teve_internet_fordulopont","timestamp":"2018. június. 18. 07:02","title":"2019: jön a fordulópont a televíziózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők a populista vezetők és politika természetrajzát éppúgy megpróbálták tisztázni, mint azt, hogy mit kell máshogy csinálniuk a civileknek, ha el akarják juttatni üzeneteiket a társadalomhoz.\r

","shortLead":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők...","id":"20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa321670-5c13-41a4-8b1e-6b9698717392","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","timestamp":"2018. június. 18. 21:22","title":"Összeültek a civilek, majd kiadták a jelszót: tanuljunk a populistáktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]