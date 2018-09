Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Volkswagen osnabrücki üzeméből 5 millió euró, vagyis csaknem 1,6 milliárd forint értékben loptak el autóalkatrészeket, elsősorban motorokat és váltókat.","shortLead":"A Volkswagen osnabrücki üzeméből 5 millió euró, vagyis csaknem 1,6 milliárd forint értékben loptak el...","id":"20180901_Megloptak_a_Volkswagen_egyik_uzemet_meghozza_csunyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9f9396-bd0b-4454-a326-9937d81e325b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Megloptak_a_Volkswagen_egyik_uzemet_meghozza_csunyan","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:10","title":"Meglopták a Volkswagen egyik üzemét, méghozzá csúnyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e114c7b2-ada4-42c0-b00c-88661b201819","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt arizonai szenátort, háborús veteránt, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus jelöltjét az annapolisi Haditengerészeti Akadémia területén helyezték végső nyugalomra vasárnap.","shortLead":"A nemrég elhunyt arizonai szenátort, háborús veteránt, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus jelöltjét...","id":"20180903_eltemettek_john_mccaint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e114c7b2-ada4-42c0-b00c-88661b201819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd1a34e-2f09-42c0-be90-e8fc6ddb9a84","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_eltemettek_john_mccaint","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:44","title":"Eltemették John McCaint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c","c_author":"Windisch Judit - Balla István","category":"itthon","description":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek felmentése megszűnik. A tanárokat nem készítették fel az új helyzetre, így ebből még sok probléma lehet. A szülők képviselője máshogy látja: az eddigi visszajelzések alapján abban bízik, ha osztályozni kell a gyereket, odafigyel majd rá is a tanár. Most szólunk: az ingyentankönyv csak kölcsönben van, ne érje meglepetés év végén, mikor megkapja a számlát.","shortLead":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek...","id":"20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3486e-fda5-4103-ac57-21b778dc0ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:30","title":"Most kiderül, kit dobnak le a Taigetoszról – indul az új tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","shortLead":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","id":"20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd26324-5b37-4257-87bc-96a30f595ffe","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:02","title":"Négy gőlt lőtt első juvés meccsén az ifjabbik Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kint is esett, bent is esett.","shortLead":"Kint is esett, bent is esett.","id":"20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57dcecf-62d3-44b2-8421-b0ff190f9000","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:37","title":"Ömlött a víz a frissen felújított veszprémi kórház folyosójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kimi Räikkönen, a Ferrari 38 éves pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Kimi Räikkönen, a Ferrari 38 éves pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi...","id":"20180901_Nagy_hajra_utan_Raikkonene_a_pole_pozicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef7fdbc-72d3-4fa5-b16f-5f047b98f1d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_Nagy_hajra_utan_Raikkonene_a_pole_pozicio","timestamp":"2018. szeptember. 01. 16:15","title":"Nagy hajrá után Räikkönené a pole pozíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint. A luxusutak iránt is egyre nagyobb a kereslet. ","shortLead":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek...","id":"20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0044b-76e9-4af3-87b3-6913634e20c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:31","title":"Egyre több magyar megy luxusnyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis egyelőre. Gent városa fellebbez.","shortLead":"Legalábbis egyelőre. Gent városa fellebbez.","id":"20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08ed5ba-5c32-44bf-9cbe-df3be235fc8b","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:30","title":"Mégis pancsolhatnak burkiniben a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]