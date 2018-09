Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31fde5d7-525b-463b-86b5-13853fafc6e8","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Buli a suli, ha anyád a gyereknyomorító minisztérium államtitkára!","shortLead":"Buli a suli, ha anyád a gyereknyomorító minisztérium államtitkára!","id":"20180907_A_legszemelyesebb_kozugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31fde5d7-525b-463b-86b5-13853fafc6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fec6288-77a9-47f4-a80c-7e2fe293be2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_legszemelyesebb_kozugy","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:52","title":"Tóta W.: A legszemélyesebb közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ezúttal 24 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó pénzintézetet.","shortLead":"Ezúttal 24 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó...","id":"20180907_mkb_bank_jegybank_birsag_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b159e149-4076-42a0-98b6-a4f92d2d1943","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_mkb_bank_jegybank_birsag_meszaros_lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:12","title":"Újabb bírságot vágott a jegybank az MKB-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weiszdorn Róbert elvileg gyakorolhatja a lelkészi hivatást. Legkorábban 74 évesen szabadulhat.","shortLead":"Weiszdorn Róbert elvileg gyakorolhatja a lelkészi hivatást. Legkorábban 74 évesen szabadulhat.","id":"20180907_lelkesz_diploma_weiszdorn_robert_mori_meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961764c7-a281-4370-9809-e4223f613dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_lelkesz_diploma_weiszdorn_robert_mori_meszarlas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:24","title":"Lelkész diplomát szerzett a móri bankrablás elítéltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64919a2-75e9-4d0e-9300-4676d0459a1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vállalat óvatosságra inti a távfűtéses házak lakóit. ","shortLead":"A vállalat óvatosságra inti a távfűtéses házak lakóit. ","id":"20180907_Figyelem_Fotavosnak_alcazott_emberek_probalnak_lakasokba_bejutni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64919a2-75e9-4d0e-9300-4676d0459a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53c1064-c5d2-48bd-becc-38a666726808","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Figyelem_Fotavosnak_alcazott_emberek_probalnak_lakasokba_bejutni","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:37","title":"Figyelem! Főtávosnak álcázott emberek próbálnak lakásokba bejutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","shortLead":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","id":"20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69e683a-9807-4ec0-8063-cfdbc7e2fb97","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:46","title":"Döntött a bíróság: maradhat a vörös csillag a Heinekenen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e674cb24-8131-451d-9058-af2000365382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó képet szeretett volna csinálni, de megcsúszott.","shortLead":"Egy jó képet szeretett volna csinálni, de megcsúszott.","id":"20180907_Szelfizes_kozben_halt_meg_egy_fiatal_a_Yosemite_Nemzeti_Parkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e674cb24-8131-451d-9058-af2000365382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eac2c42-5165-4321-9b14-eb76034fadd6","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Szelfizes_kozben_halt_meg_egy_fiatal_a_Yosemite_Nemzeti_Parkban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:15","title":"Szakadékba zuhant és meghalt egy szelfiző fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de 2005-ben még 25,9 volt. Tény, hogy sokat ledolgoztunk a hátrányból, de bőven van még dolga a szakembereknek és a társadalomnak is. Jön az öngyilkosság megelőzésének világnapja, ebből az alkalomból beszélgettünk Németh Attilával, a Nyírő Gyula OPAI főigazgatójával. ","shortLead":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de...","id":"20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78106719-4281-490c-8a07-da07b34d0304","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:51","title":"Az öngyilkos nem meghalni akar, hanem másképp élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság kimondta, hogy a hivatal nem csak az állami könyvkiadók engedélyét hosszabbíthatta volna meg.","shortLead":"A bíróság kimondta, hogy a hivatal nem csak az állami könyvkiadók engedélyét hosszabbíthatta volna meg.","id":"20180907_Pert_nyert_egy_tankonyvkiado_az_Oktatasi_Hivatallal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d66e339-81a0-435b-876a-0f2d4760aa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Pert_nyert_egy_tankonyvkiado_az_Oktatasi_Hivatallal_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:01","title":"Pert nyert egy tankönyvkiadó az Oktatási Hivatallal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]