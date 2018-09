Öt év telt el a soroksári gyilkosság óta, és a kihasználható jogorvoslati lehetőségek miatt akár újabb évek telhetnek el a végleges lezárásáig, viszont a hvg.hu forrásai szerint gyakorlatilag megdönthetetlen bizonyítékok szólnak R. Szilveszter ellen. Ezek közül az egyik az, hogy a kocogni induló Gyurik Krisztina megölésével gyanúsított R. Szilveszter úgy került be öt évvel ezelőtt betörések miatt a sopronkőhidai börtönbe, hogy nála volt a megerőszakolt és megfojtott nő Sony Ericsson telefonja – derült ki egy ügyhöz közel álló, ezért névtelenséget kérő forrásból.

Amikor több mint egy hónappal a soroksári gyilkosságot követően a vagyon elleni bűncselekmények miatt Siófokon elkapott R. Szilveszter bekerült a börtönbe, a nála lévő mobilról nem tudhatták, hogy valójában bűnjel egy gyilkossági ügyben. Az ilyenkor szokásos protokoll szerint letétbe került, ahogy R. Szilveszter többi tárgya is. Miután a korábban Soroksár környékén hajléktalanként csövező férfi a profilja alapján a nyomozók látóterébe került, lefoglalták Sopronkőhidai Fegyházban tőle letétbe vett dolgokat. Ezek közt találták meg a Sony Ericsson készüléket – ami tehát végig ott volt azok után, hogy a férfi pár héttel a gyilkosság után rendőrkézre került.

A véres kötéldarabon is ott van a DNS-e

A férfi DNS-e egyezik a gyilkosság helyszínén talált genetikai nyomokkal, a rendőrség szerint gyakorlatilag semmi esély nincs arra, hogy valaki más is hasonló genetikai profillal a helyszínen lehetett – mondta Petőfi Attila vezérőrnagy még a szeptember 8-án tartott, nyomozás eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. A gyanúsított eddig nem tett vallomást, viszont a rendőröknek saját verziójával állt elő arról, hogy miként kerülhetett a DNS-e a bűntény helyszínére. Azt állította, a környéken járva látta, ahogy egy férfi bántalmaz egy nőt, és megállt segíteni, megütötte a férfit, közben ő maga is megsérült, így maradhatott a helyszínen a DNS-e annak ellenére, hogy utána távozott is a helyszínről.

A soroksári gyilkosság gyanúsítottja évek óta a rendőrség kezében van Egy 40 éves férfit gyanúsítanak a bűncselekménnyel, a DNS-e alapján lényegében biztos, hogy ő követte el a soroksári gyilkosságot. A férfi korábban a környéken lakott, alkalmi munkákból élt. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be a rendőrség szombaton délelőtt.

Csakhogy a hvg.hu információi szerint a nyomozás során feltárt bizonyítékok ennek homlokegyenest ellentmondanak. R. Szilveszter DNS-e ugyanis olyan helyekről vett mintákkal mutat egyezést, ami alapján nehezen elképzelhető, hogy bárki más is jelen volt, illetve hogy csak „védelmezni” akarta Krisztinát. Így a rendőrség bűnügyi szakértői a megerőszakolt, majd megfojtott nő nyakában talált véres kötéldarabon, Krisztina testén, így a lábán több helyen is olyan vér-, nyál- illetve ondómintát azonosítottak, ami megfelel a férfi genetikai profiljának. Ráadásul az esti futására induló nő említett mobilja egy sportolásra alkalmas telefontokban volt, ezen is többféle testnedvet találtak, és ezek alapján is egyértelműen beazonosítható volt R. Szilveszter.

Úgy tudjuk, az összes mintával egyetlen személy, R. Szilveszter DNS-e egyezik, amivel már szembesítették is, de erre nézve sem volt hajlandó semmit mondani.

A birtokunkba került információkról szerettük volna megkérdezni R. Szilveszter védőjét, Lichy Józsefet, de többszöri megkeresésünk ellenére sem reagált. Korábban azt nyilatkozta, hogy megfelelő magyarázattal fognak szolgálni.

Még nem volt kötelező automatikusan DNS-t venni

A rendőrségi sajtótájékoztatón arról is szó volt, hogy még nem volt kötelező automatikusan DNS-mintát venni, amikor a 2013. szeptember 25-én történt gyilkosság után októberben előállították a férfit, majd 2020-ig letöltendő szabadságvesztés büntetést kapott.

Több mint 100 ezer forintba kerül egy teljes körű genetikai vizsgálat, és ezt megfelelően adminisztrálni is kell – mondta a hvg.hu-nak névtelenséget kérve egy genetikus-szakértő. Hiszen az ügyben történtek alapján adódik a kérdés, nem lenne-e érdemes bővíteni azoknak a körét, akiknek a DNS-ét adatbázisban rögzítik, így akár levenni a genetikai azonosítót a már korábban bebörtönzött emberektől is. Szerinte ez pénz, illetve akarat kérdése, hiszen megfelelő jogi háttér szükséges hozzá, illetve forrás a szakszerű végrehajtásához és adminisztrációjához. Más országokban is voltak már hasonló ötletek, hiszen a genom kétséget kizáró azonosításra alkalmas, és a jövő mindenképpen ebbe az irányba halad, viszont ennek személyiségi jogi és egyéb kereteit még nincsenek kidolgozva – tette hozzá.

Az aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének gyanúsítottja, R. Szilveszter forrásaink szerint magas, kifejezetten nagydarab. Budapesten született, asztalosnak tanult, korábban Soroksáron élt, a gyilkosság után hagyta el ezt a környéket.

A 36 éves Kardosné Gyurik Krisztina megölésének ügyére rendőrség külön nyomozócsoportot állított fel, egy ideig a férjére is gyanakodhattak, többször kihallgatták. A vizsgálódást ráadásul nehezítette, hogy véletlenül került rá egy DNS a holttestre. Az összes esetről szóló hírünket itt megtalálja összegyűjtve!