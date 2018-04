Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget a lázadók uralma alól, és hogy a lázadók utolsó csoportja is elhagyta annak legnagyobb városát, Dúmát.","shortLead":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget...","id":"20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cabab3-6482-4e81-9b84-aa0eb658b102","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","timestamp":"2018. április. 15. 08:55","title":"A szír kormányhadsereg szerint bevették Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital elemezte a választás eredményét, azt látták, a külhoni magyarok szavazata nem hozott mandátumot a Fidesznek.","shortLead":"A Political Capital elemezte a választás eredményét, azt látták, a külhoni magyarok szavazata nem hozott mandátumot...","id":"20180416_A_Fidesz_altal_kitalalt_rendszer_7_plusz_mandatumot_hozott_a_kormanypartnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5eb145-98df-4643-861c-a1054fa076dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Fidesz_altal_kitalalt_rendszer_7_plusz_mandatumot_hozott_a_kormanypartnak","timestamp":"2018. április. 16. 19:22","title":"A Fidesz által kitalált rendszer 7 plusz mandátumot hozott a kormánypártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Perczel István vallástörténészt is rátette a Figyelő az állítólagos Soros-zsoldosok listájára.","shortLead":"Perczel István vallástörténészt is rátette a Figyelő az állítólagos Soros-zsoldosok listájára.","id":"20180416_ortodox_keresztenyek_is_tiltakoznak_a_figyelo_listazas_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7f4ed2-2848-45ca-bcf9-cbe0a4e553f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_ortodox_keresztenyek_is_tiltakoznak_a_figyelo_listazas_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 06:51","title":"Ortodox keresztények is tiltakoznak a Figyelő listázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","id":"20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07315d5-4df6-416f-9560-a4a1839b4589","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","timestamp":"2018. április. 16. 12:54","title":"2,5 milliárdos jutalmat osztottak az ügyészségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3ce397-37ae-4bdb-a03e-a1deb6761262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előfordul időnként, hogy a tuning szerelmeseinek nagyonbb a lelkesedése, mint a szakmai tudása. Ilyenkor egészen furcsa végeredmény születik, ezekből mutatunk most egy csokorra valót.","shortLead":"Előfordul időnként, hogy a tuning szerelmeseinek nagyonbb a lelkesedése, mint a szakmai tudása. Ilyenkor egészen furcsa...","id":"20180416_sufnituning_auto_toplista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be3ce397-37ae-4bdb-a03e-a1deb6761262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f6975-222c-47b8-bd6a-7298464d4fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_sufnituning_auto_toplista","timestamp":"2018. április. 16. 06:41","title":"10 autó, amivel nagyon csúnyán elbántak a kontárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","id":"20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609f933-cdc2-4862-be19-d87b278fe656","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 16. 18:05","title":"Öt év letöltendőt kapott Balmazújváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17eb6aa5-2bab-4042-a523-e4f6cca8afc5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Régészeti stratégiát alkot és új régészeti intézetet alapít a kormány. Ismét fellendül a politikai célú múltépítés?","shortLead":"Régészeti stratégiát alkot és új régészeti intézetet alapít a kormány. Ismét fellendül a politikai célú múltépítés?","id":"201815__laszlo_gyula_intezet__regeszet__lezsakbiznisz__talalt_penz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17eb6aa5-2bab-4042-a523-e4f6cca8afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328f7232-041a-41da-bbca-7cbf26c353d6","keywords":null,"link":"/kultura/201815__laszlo_gyula_intezet__regeszet__lezsakbiznisz__talalt_penz","timestamp":"2018. április. 15. 16:00","title":"Lezsák Sándor játszótere lehet az új régészeti intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]