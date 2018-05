Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02db8e5c-2c6d-4080-b739-0b97642d47e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vételár az amerikai kávépiac felével egyenlő.","shortLead":"A vételár az amerikai kávépiac felével egyenlő.","id":"20180507_Csillagaszati_osszegert_vasarolt_be_a_Starbucksnal_a_Nestle","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02db8e5c-2c6d-4080-b739-0b97642d47e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb161621-fc6e-4f3e-be52-fa33ae29fae8","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Csillagaszati_osszegert_vasarolt_be_a_Starbucksnal_a_Nestle","timestamp":"2018. május. 07. 11:31","title":"Csillagászati összegért vásárolt be a Starbucksnál a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf69d03b-1159-4a22-920d-3bc9e2cf651c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 236 oldalas reformprogramban elrejtve azt javasolja a szaúdi kormány, hogy legalizálják a nemek keveredését, és ne kelljen bezárniuk az üzleteknek a napi ötszöri kötelező ima alatt.","shortLead":"Egy 236 oldalas reformprogramban elrejtve azt javasolja a szaúdi kormány, hogy legalizálják a nemek keveredését, és ne...","id":"20180505_Szaudi_terv_keveredhetnek_a_ket_nem_tagjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf69d03b-1159-4a22-920d-3bc9e2cf651c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41972e1-8b93-484f-a978-7eb97fc43e18","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Szaudi_terv_keveredhetnek_a_ket_nem_tagjai","timestamp":"2018. május. 05. 20:47","title":"Szaúdi terv: keveredhetnek a két nem tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","shortLead":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","id":"20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea907082-349e-4689-bcb9-793778522c7a","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","timestamp":"2018. május. 06. 10:39","title":"Ígéretes újonc nyerte meg az egyik leghíresebb brit lóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kerülik a kockázatot a lakáshitelt felvevők.","shortLead":"Kerülik a kockázatot a lakáshitelt felvevők.","id":"20180505_Egyre_ovatosabbak_a_magyarok_ha_lakashitelt_kell_felvenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58366243-5738-4d22-ab58-d67a0c4392f7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Egyre_ovatosabbak_a_magyarok_ha_lakashitelt_kell_felvenni","timestamp":"2018. május. 05. 14:50","title":"Egyre óvatosabbak a magyarok, ha lakáshitelt kell felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták a közösségi médiáról folyó diskurzust a közelmúltban. A platformok kissé vonakodva, de végül reagáltak, és a vadnyugatot idéző terepet mostanában egyre inkább szabályozott külváros képe váltja fel. ","shortLead":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták...","id":"20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2f136e-f0bc-46bd-8ba7-01861de32eb5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","timestamp":"2018. május. 06. 19:15","title":"Facebook és társai: a vadnyugati idők vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd szinte bocsánatot kért, amiért kritika is volt a szövegben.","shortLead":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd...","id":"20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1ac1b0-8792-4961-8366-406eb5d1b579","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","timestamp":"2018. május. 05. 12:53","title":"Magyarázkodik a kormányt bíráló vitairat szerkesztője: 255 állításból csak 26 volt kormánykritikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa34549-f5a9-442b-940b-fa58c2cd30e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a fegyverlobbisták dallasi kongresszusán érvelt a fegyvertartás csorbítatlan joga mellett, de példái, amelyekkel előhozakodott, hatalmas felháborodást okoztak Párizsban és Londonban. ","shortLead":"Az amerikai elnök a fegyverlobbisták dallasi kongresszusán érvelt a fegyvertartás csorbítatlan joga mellett, de példái...","id":"20180506_trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa34549-f5a9-442b-940b-fa58c2cd30e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474c5cd9-efa7-4203-b2b0-f90de5daef54","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_trump","timestamp":"2018. május. 06. 08:51","title":"\"Bum! Gyere csak ide. Bum!\" - Trump kivágta a biztosítékot a franciáknál és a briteknél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]