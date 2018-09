Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","shortLead":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","id":"20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1f5db3-e38f-4d34-b6ec-1c5846339bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:05","title":"Jön az új Rendőrakadémia-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki budapesti fellépése előtt beszélt a tinédzserekkel. ","shortLead":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki...","id":"20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3e29b8-2c30-401e-b481-304da189df12","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:28","title":"Ricky Martin gyermekotthonokban élő fiatalokkal találkozott tegnapi koncertje előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","id":"20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02c95e6-720c-41fb-a0b2-5f09756f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Budapestre jön a brit királyi család egy tagja, Orbánnal is találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","shortLead":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","id":"20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d986bc-f133-4ed2-a29e-cffd43d8e519","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:24","title":"Rosszul lett a fogdán, kórházba vitték a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László másfél év alatt 11 idézést kapott, de csak két alkalommal jelent meg a bíróságon. Most betegségre hivatkozva hagyta ki a tárgyalást.","shortLead":"Bogdán László másfél év alatt 11 idézést kapott, de csak két alkalommal jelent meg a bíróságon. Most betegségre...","id":"20180904_Szabotalja_targyalasat_Orban_szegenyugyi_megbizottjanak_volt_titkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb31a6-686a-49d0-b9b0-d2d23c02938e","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szabotalja_targyalasat_Orban_szegenyugyi_megbizottjanak_volt_titkara","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:45","title":"Szabotálja tárgyalását Orbán szegényügyi megbízottjának volt titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Keresztény állam, hun apácamészárlás – elfér ez mind a mi fazekunkban, és örömmel fogyasztjuk.","shortLead":"Keresztény állam, hun apácamészárlás – elfér ez mind a mi fazekunkban, és örömmel fogyasztjuk.","id":"20180904_Magyar_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81e05a-9bd2-4bf2-b157-596ed369a795","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Magyar_osz","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:45","title":"TGM: Magyar ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb26d1a-4fde-4832-8405-c8438155776e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem világos, hogy megölték vagy öngyilkosság áldozata lett.","shortLead":"Az még nem világos, hogy megölték vagy öngyilkosság áldozata lett.","id":"20180904_Akasztas_okozta_a_20_eves_ausztral_blogger_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb26d1a-4fde-4832-8405-c8438155776e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6af5fd4-891d-4b5f-8693-e4971438a408","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Akasztas_okozta_a_20_eves_ausztral_blogger_halalat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:29","title":"Akasztás okozta a 20 éves ausztrál blogger halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy középiskolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]