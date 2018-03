Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.","shortLead":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0038d1-4838-4dfe-8ace-c7be22742f89","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","timestamp":"2018. március. 17. 08:12","title":"Ónos eső, havazás, hófúvás, mi jöhet még ezen a hétvégén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Ujabb_vilagsztar_tunt_fel_egy_budapesti_etteremben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07e465-0e38-4b3d-9d0e-33577bea7cbb","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Ujabb_vilagsztar_tunt_fel_egy_budapesti_etteremben","timestamp":"2018. március. 17. 17:24","title":"Újabb világsztár tűnt fel egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9e6cab-864f-4cdb-90a3-b4b20318e71d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem tudják, mi okozhatta a szerencsétlenséget, amely több halálos áldozatot követelt.","shortLead":"Még nem tudják, mi okozhatta a szerencsétlenséget, amely több halálos áldozatot követelt.","id":"20180317_Lakohazra_zuhant_egy_kisrepulo_Manilaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e6cab-864f-4cdb-90a3-b4b20318e71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b41b12-5152-459c-839c-182a30bad4aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Lakohazra_zuhant_egy_kisrepulo_Manilaban","timestamp":"2018. március. 17. 16:02","title":"Lakóházra zuhant egy kisrepülő Manilában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19f5c2d-fd60-4d9e-85b0-9a76e4682715","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinami Kijev otthonában harcolta ki a Lazio az Európa Liga-továbbjutást, a rómaiak edzője örömében majdnem perecelt egy nagyot.","shortLead":"A Dinami Kijev otthonában harcolta ki a Lazio az Európa Liga-továbbjutást, a rómaiak edzője örömében majdnem perecelt...","id":"20180316_Nincs_viccesebb_latvany_mint_az_unneples_kozben_egyensulyat_veszto_olasz_edzo__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19f5c2d-fd60-4d9e-85b0-9a76e4682715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891740cf-2fce-43b1-99cf-632894ed883a","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Nincs_viccesebb_latvany_mint_az_unneples_kozben_egyensulyat_veszto_olasz_edzo__video","timestamp":"2018. március. 16. 16:08","title":"Nincs viccesebb látvány, mint az ünneplés közben egyensúlyát vesztő olasz edző - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét hátravan. Legutóbb sajtófotók szivárogtak ki róluk.","shortLead":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét...","id":"20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1e3e3d-96d4-48e6-9256-e6183764d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","timestamp":"2018. március. 17. 10:14","title":"Lassan minden mozaikdarab a helyére kerül a Huawei P20-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","shortLead":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","id":"20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5b2f1e-fe40-4ed2-830d-a82b2c0cd213","keywords":null,"link":"/elet/20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","timestamp":"2018. március. 16. 16:57","title":"Ez a férfi hivatalosan nem él és egy ideig még halottként kell élnie – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében. A Facebook elnézést kért. ","shortLead":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében...","id":"20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b8f474-3eb1-46df-8491-12ea7612c177","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","timestamp":"2018. március. 16. 18:03","title":"Ez durva: egy ideig gyerekpornóra is lehetett keresni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]