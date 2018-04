Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","shortLead":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","id":"20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28e1c2-c6e3-46be-8f77-e2672b1201c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","timestamp":"2018. április. 22. 09:47","title":"NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot azért mégiscsak az amerikai szuperprodukciók uralják. Alábbi összeállításunkban sorra vesszük azokat a címeket, amelyek minden bizonnyal tömegeket vonzanak majd a multiplexekbe a következő hónapokban.","shortLead":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot...","id":"20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6bd47-e578-4206-9220-6ebeb95e3df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","timestamp":"2018. április. 22. 20:00","title":"Őszig ezektől a filmektől várja a legtöbb pénzt Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","shortLead":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","id":"20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9a58f8-e97f-4cbc-b7b6-dcf806825f48","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 21. 16:25","title":"Napi ezer forintot sem költ ételre az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újszerű ötleteket hoztak az E.ON Vigyázz a madárra! című 24 órás madárvédelmi innovációs ötletversenyén az egyetemistákból és startupok munkatársaiból verbuvált csapatok. Az energiavállalat több ötlet megvalósíthatóságát kezdi vizsgálni a közeljövőben.","shortLead":"Újszerű ötleteket hoztak az E.ON Vigyázz a madárra! című 24 órás madárvédelmi innovációs ötletversenyén...","id":"20180423_eon_vigyazz_a_madarra_madarvedelem_otletek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348ccffa-4136-4a40-9b10-42ddea9d5850","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_eon_vigyazz_a_madarra_madarvedelem_otletek","timestamp":"2018. április. 23. 11:03","title":"Gumiból készült pulikutyával és intelligens gyűrűvel védenék a madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás. Van itt minden, mint a búcsúban, de vajon ez elegendő a sikerhez? Teszten az XZ2 és az XZ2 Compact.","shortLead":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás...","id":"20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9ad77c-bb29-4ddd-9655-35cc8bda9a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","timestamp":"2018. április. 21. 16:00","title":"Mit tudnak 2018-ban a Sony csúcsmobiljai? Megnéztük a kisebbet és a nagyobbat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","shortLead":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","id":"20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6e62-6dc4-497e-af84-6d21158eda0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. április. 23. 12:56","title":"\"A magyarok az egészségükkel fizetnek\" - híres orvosi lap kritizálja az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","shortLead":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","id":"20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2884b7c-a126-43de-8a63-2da999ab13df","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","timestamp":"2018. április. 23. 09:04","title":"Hillary Clinton kapott egy elég kellemetlen kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]