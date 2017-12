[{"available":true,"c_guid":"827e3de6-dd4e-47b0-b558-1d54af6330ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az elmúlt hét évben 1,2 milliárd forintot áldozott az MLSZ a szövetségi kapitányok fizetésére a Sport Plusz szerint. Az MLSZ szerint azonban ezek az összegek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.","shortLead":"Az elmúlt hét évben 1,2 milliárd forintot áldozott az MLSZ a szövetségi kapitányok fizetésére a Sport Plusz szerint...","id":"20171228_Dardai_Storck_es_Leekens_fizetesenek_toredekeert_dolgozott_szovetsegi_kapitanykent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827e3de6-dd4e-47b0-b558-1d54af6330ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4409c87e-50a1-4e41-910e-f7a545b8fb5e","keywords":null,"link":"/sport/20171228_Dardai_Storck_es_Leekens_fizetesenek_toredekeert_dolgozott_szovetsegi_kapitanykent","timestamp":"2017. december. 28. 15:12","title":"Dárdai Storck és Leekens fizetésének töredékéért dolgozott szövetségi kapitányként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1152785f-0977-4488-bb7c-902c43206c3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szaúdi nők elnyomott helyzete elleni tiltakozásul nem indult a kedden kezdődött rijádi női rapid- és villámsakk-világbajnokságon a mindkét számban címvédő Anna Muzicsuk.","shortLead":"A szaúdi nők elnyomott helyzete elleni tiltakozásul nem indult a kedden kezdődött rijádi női rapid- és...","id":"20171227_anna_muzicsuk_rijad_tiltakozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1152785f-0977-4488-bb7c-902c43206c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7388c1-e6eb-46d4-ba42-5cea2e698737","keywords":null,"link":"/sport/20171227_anna_muzicsuk_rijad_tiltakozas","timestamp":"2017. december. 27. 20:31","title":"A nők elnyomása ellen tiltakozik, nem megy el a vb-re a címvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8efb983-b1fd-44b1-9b77-1af480d2970a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó érkezőben lévő Roadster modellje igen nyomatékos, de pontosan mennyire?","shortLead":"Az amerikai autógyártó érkezőben lévő Roadster modellje igen nyomatékos, de pontosan mennyire?","id":"20171227_autos_matek_megteveszto_lehet_a_tesla_hegyomlasnyi_nyomateka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8efb983-b1fd-44b1-9b77-1af480d2970a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a56e-77d0-4de7-a326-7d18c093f8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_autos_matek_megteveszto_lehet_a_tesla_hegyomlasnyi_nyomateka","timestamp":"2017. december. 27. 15:23","title":"Autós matek: megtévesztő lehet a Tesla hegyomlásnyi nyomatéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe92ce5-cbb7-4f27-a115-70937a42e980","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ivan Klasnic hivatalosan sosem jelentette be a visszavonulását. Nagyon elszánt. ","shortLead":"Ivan Klasnic hivatalosan sosem jelentette be a visszavonulását. Nagyon elszánt. ","id":"20171227_klasnic_veseatultetes_foci","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe92ce5-cbb7-4f27-a115-70937a42e980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fd4915-2311-4e14-9a89-bcf56bc47770","keywords":null,"link":"/sport/20171227_klasnic_veseatultetes_foci","timestamp":"2017. december. 27. 18:32","title":"Harmadik veseátültetése után is focizna a horvát válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat együtt kéri: bánjanak óvatosan a pirotechnikai eszközökkel.","shortLead":"A rendőrség a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat együtt kéri: bánjanak óvatosan a pirotechnikai...","id":"20171227_pirotechnikai_eszkozok_rendorseg_szilveszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5cd092-624d-4b14-897e-e6c0a18383e2","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_pirotechnikai_eszkozok_rendorseg_szilveszter","timestamp":"2017. december. 27. 14:47","title":"Videóban meséli el a rendőrség, miért veszélyes petárdázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3402c201-4fac-4098-8468-7aeb82782f66","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Magyarország 62 milliárd forintot költene egy szlovéniai vasútvonal építésére, a szerződést a napokban véglegesíthetik. A szlovén ellenzéknek nem tetszik az üzlet.","shortLead":"Magyarország 62 milliárd forintot költene egy szlovéniai vasútvonal építésére, a szerződést a napokban véglegesíthetik...","id":"20171227_Vajon_miert_er_meg_nekunk_62_milliard_forintot_egy_szloven_vasutvonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3402c201-4fac-4098-8468-7aeb82782f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b667711-8e79-44d7-9f77-44e027212761","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Vajon_miert_er_meg_nekunk_62_milliard_forintot_egy_szloven_vasutvonal","timestamp":"2017. december. 27. 14:25","title":"Vajon miért ér meg nekünk 62 milliárd forintot egy szlovén vasútvonal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0ea0c4-4ef6-4ef7-ad67-d7e7e480c86b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Például Franciaországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban szólítottak fel terrortámadások elkövetésére. ","shortLead":"Például Franciaországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban szólítottak fel terrortámadások elkövetésére. ","id":"20171227_Uzent_az_Iszlam_Allam_ujab_terrortamadasokra_szolitott_fel_tobb_orszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ea0c4-4ef6-4ef7-ad67-d7e7e480c86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f698037-0d61-44ba-b187-6f5d0dc84f03","keywords":null,"link":"/vilag/20171227_Uzent_az_Iszlam_Allam_ujab_terrortamadasokra_szolitott_fel_tobb_orszagban","timestamp":"2017. december. 27. 11:46","title":"Üzent az Iszlám Állam, újabb terrortámadásokra szólított fel több országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91c5f5d-720c-44e4-bfd1-febd8318cb03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely békességet ajánl és kapcsolatfelvételre buzdít az ellenzék nevében. ","shortLead":"Karácsony Gergely békességet ajánl és kapcsolatfelvételre buzdít az ellenzék nevében. ","id":"20171227_Telefonos_kapanyt_inditott_az_MSZP_es_a_Parbeszed_miniszterelnokjeloltje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f91c5f5d-720c-44e4-bfd1-febd8318cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e293f267-c440-4fa4-b1ac-a00da04c4774","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_Telefonos_kapanyt_inditott_az_MSZP_es_a_Parbeszed_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2017. december. 27. 17:37","title":"Telefonos kampányt indított az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]