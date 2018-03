Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében másodfokon eljáró bíróság a felfüggesztett szabadságvesztést, de a pénzbüntetést mellőzte, a többi vádlottat pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítette. A Fővárosi Ítélőtábla szerdai ítélete jogerős.","shortLead":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében...","id":"20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632afda8-22f7-4e17-b869-341e6d151530","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","timestamp":"2018. február. 28. 17:10","title":"Andrássy úti palotaper: Fürst György megússza egy felfüggesztettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet adatai szerint négy nap alatt 21-en haltak meg a hideg miatt, de Lázár szerint ez nem az állam felelőssége, ráadásul csak mínuszokban hűlnek ki emberek. ","shortLead":"Egy civil szervezet adatai szerint négy nap alatt 21-en haltak meg a hideg miatt, de Lázár szerint ez nem az állam...","id":"20180301_Cinikus_valaszt_adott_Lazar_a_kihult_emberek_szamat_firtato_kerdesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9088ac54-fb73-400a-9d35-ef4169f6c58e","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Cinikus_valaszt_adott_Lazar_a_kihult_emberek_szamat_firtato_kerdesre","timestamp":"2018. március. 01. 17:20","title":"Cinikus választ adott Lázár a kihűlt emberek számát firtató kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7f0915-933f-45bc-abd1-f079a62d8615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Segítünk Lázár Jánosnak, hogy mit is vállalt az Elios Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"Segítünk Lázár Jánosnak, hogy mit is vállalt az Elios Hódmezővásárhelyen.","id":"20180301_Szemmel_alig_lathato_kotbert_vart_el_Hodmezovasarhely_az_Eliostol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7f0915-933f-45bc-abd1-f079a62d8615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a21851-86e7-40ce-9971-c585b57ce713","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Szemmel_alig_lathato_kotbert_vart_el_Hodmezovasarhely_az_Eliostol","timestamp":"2018. március. 01. 16:05","title":"Szemmel alig látható kötbért várt el Hódmezővásárhely az Eliostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d8dc78-1d47-45ae-a3fb-17f911b11790","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Tamás világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát, miután a tavalyi párizsi birkózó-világbajnokságon az elődöntőben őt legyőző orosz Alekszandr Csekirkin fennakadt a doppingvizsgálaton.","shortLead":"Lőrincz Tamás világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát, miután a tavalyi párizsi birkózó-világbajnokságon...","id":"20180301_doppingolt_az_ellenfele_megkapja_az_ezusermet_a_magyar_birkozo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d8dc78-1d47-45ae-a3fb-17f911b11790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66cc177-7faa-4702-b66b-dd919b275c62","keywords":null,"link":"/sport/20180301_doppingolt_az_ellenfele_megkapja_az_ezusermet_a_magyar_birkozo","timestamp":"2018. március. 01. 13:02","title":"Doppingolt az ellenfele, megkapja az ezüstérmét a magyar birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Búzafinomliszteket ellenőrzött Szupermenta terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Biztonsági gond nem akadt a termékekkel, de minőségi és jelölési probléma miatt végül öt lisztnél eljárást indítottak a hivatal szakemberei. ","shortLead":"Búzafinomliszteket ellenőrzött Szupermenta terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Biztonsági gond...","id":"20180301_buzaliszteket_ellenorzott_a_nebih","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467fa167-0f4b-482f-a4d8-7ac9fa9f375f","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_buzaliszteket_ellenorzott_a_nebih","timestamp":"2018. március. 01. 12:22","title":"Búzaliszteket ellenőrzött a Nébih, itt vannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6039260-f95a-4306-95df-32186f1e7294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok Mick Fanning áprilisban nyugdíjba vonul. A szörfös nevét sokan onnan ismerhetik, hogy 2015-ben túlélt egy cápatámadást. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok Mick Fanning áprilisban nyugdíjba vonul. A szörfös nevét sokan onnan ismerhetik...","id":"20180228_capatamadast_tulelo_szorfos_mick_fanning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6039260-f95a-4306-95df-32186f1e7294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fb0d7d-c7a5-4339-b8a6-de465a5ecd02","keywords":null,"link":"/sport/20180228_capatamadast_tulelo_szorfos_mick_fanning","timestamp":"2018. február. 28. 17:43","title":"Nyugdíjba megy a cápatámadást túlélő világbajnok szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6312d5-e763-45c4-ac83-418d91f74fb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmondanák az emberi jogok egyezményét is, zavarja a hatalmat.","shortLead":"Felmondanák az emberi jogok egyezményét is, zavarja a hatalmat.","id":"20180301_Moszkva_szakitani_akar_Strasbourggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6312d5-e763-45c4-ac83-418d91f74fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06af035-1dd7-4822-914e-db547cb62f2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Moszkva_szakitani_akar_Strasbourggal","timestamp":"2018. március. 01. 11:17","title":"Moszkva szakítani akar Strasbourggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24754d7-0cda-42c2-9757-93e16be1a35b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti száma Fókuszában a hódmezővásárhelyi választás tanulságai és következményei.","shortLead":"A HVG e heti száma Fókuszában a hódmezővásárhelyi választás tanulságai és következményei.","id":"20180228_Visszaallt_a_2010es_foldindulas_elotti_allapot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24754d7-0cda-42c2-9757-93e16be1a35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26469891-7af0-4361-ae38-16003aa581c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Visszaallt_a_2010es_foldindulas_elotti_allapot","timestamp":"2018. február. 28. 18:12","title":"\"Visszaállt a 2010-es földindulás előtti állapot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]