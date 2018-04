Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76dfab5d-f0a4-4a1f-af28-142e197c7db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord.","shortLead":"Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord.","id":"20180418_uj_rekord_elektromos_motor_emotor_ebike_berlin_nemet_akkumulator_villanymotor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76dfab5d-f0a4-4a1f-af28-142e197c7db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ad363d-7fb2-4bb6-b902-5936261b0790","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_uj_rekord_elektromos_motor_emotor_ebike_berlin_nemet_akkumulator_villanymotor","timestamp":"2018. április. 18. 15:23","title":"Új rekord: 1113 kilométer egy nap alatt egy elektromos motorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő méreteket ölt a fluktuáció a magyar munkaerőpiacon. Kiderült, hogy a főnökök tehetnek róla.","shortLead":"Elképesztő méreteket ölt a fluktuáció a magyar munkaerőpiacon. Kiderült, hogy a főnökök tehetnek róla.","id":"20180419_Atveresek_rossz_fonokok__emiatt_mondanak_fel_tomegesen_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d7b370-4f7a-4949-a0bf-3deaa567ec99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Atveresek_rossz_fonokok__emiatt_mondanak_fel_tomegesen_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 19. 14:04","title":"Átverések, rossz főnökök – emiatt mondanak fel tömegesen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon kell engedni, és holnap meg kell jelennie a házi őrizetről döntő bíróság előtt.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon...","id":"20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13553800-f96c-40b1-8e7a-bf91826b3d11","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 19. 14:43","title":"Hazamehet Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222361e-7224-493a-8653-97eedd82fa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy korábban megírtuk, hamarosan meghosszabbítják a kisföldalattit. Több ütemben újul meg a vonal, rögtön az elején egy elég meghökkentő beruházással. Rekord rövid távolság van kinézőben két állomás között a belvárosban. Videó.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, hamarosan meghosszabbítják a kisföldalattit. Több ütemben újul meg a vonal, rögtön az elején...","id":"20180419_jot_nevettek_a_budapestiek_a_metroterveken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a222361e-7224-493a-8653-97eedd82fa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d00f8b-cc30-46d7-9357-519c77fb7e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_jot_nevettek_a_budapestiek_a_metroterveken","timestamp":"2018. április. 19. 21:51","title":"Jót nevettek a budapestiek a metróterveken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást az egykori Fenyő-gyilkosság ügyében vették őrizetbe, még kedden, miután gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság pénteken dönt arról, házi őrizetbe kerül-e. Ügyvédje, Bánáti János is akkorra ígért tájékoztatást.","shortLead":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást...","id":"20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99bbb2-59b7-4d66-a323-075c6af76f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Gyárfás Tamás csütörtök délután már otthon egyeztetett ügyvédjével - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most egy tanulmány is megerősítette: Dana Scully furcsa, ám megmagyarázható hatással van a nőkre.","shortLead":"Most egy tanulmány is megerősítette: Dana Scully furcsa, ám megmagyarázható hatással van a nőkre.","id":"20180419_Letezik_egy_erdekes_elmelet_az_Xaktakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b2c12-7db7-4cd9-a0eb-be812d786b41","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Letezik_egy_erdekes_elmelet_az_Xaktakrol","timestamp":"2018. április. 19. 11:23","title":"Létezik egy érdekes elmélet az X-aktákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pintér Tibort nem zavarja, ha az embereket csak a teste érdekli, sőt.","shortLead":"Pintér Tibort nem zavarja, ha az embereket csak a teste érdekli, sőt.","id":"20180419_Meztelen_ferfitesttel_irt_tortenelmet_a_Hot_magazin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb9334-8960-41b1-b390-4c1aefd1d089","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Meztelen_ferfitesttel_irt_tortenelmet_a_Hot_magazin","timestamp":"2018. április. 19. 09:09","title":"A Hot! magazin bevállalta a meztelen férfitestet a címlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak. A felszíni rendezést ráadásul közpénzből fizetik.","shortLead":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak...","id":"20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1dc174-1b52-40b5-8667-e1b46f4d3788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","timestamp":"2018. április. 19. 18:31","title":"Közpénzből építenek parkolókat és parkot a József nádor téri mélygarázs tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]