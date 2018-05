Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","shortLead":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","id":"20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca165-bb89-4d69-b03b-3cdd494bfd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","timestamp":"2018. május. 07. 09:03","title":"Ez tényleg forradalmi: 30x olcsóbb napelem készült, már felszerelték az első házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar internetezők tömegeit érintő biztonsági problémát fedezett fel a hazai IT biztonsági cég, a Secure Networx. ","id":"20180508_secure_networx_adatszivargas_orosz_forum_kiszivargott_jelszo_felhasznalonev_jelszolopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738efc41-94b6-43c0-91e9-24327a1c6c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_secure_networx_adatszivargas_orosz_forum_kiszivargott_jelszo_felhasznalonev_jelszolopas","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Nagy baj van: sok százezernyi magyar jelszava lehet veszélyben, talán az öné is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadion parkolójában várta őket a dühös tömeg. ","id":"20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af5265e-05d6-4c1b-a45c-4a522ef8eeec","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","timestamp":"2018. május. 06. 15:46","title":"Csak kísérettel távozhattak a DVTK játékosai a tegnapi meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az év elején tartott egy rövidebb szünetet, de már újra teljes erőbedobással edz, és hamarosan ismét versenyez is.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az év elején tartott egy rövidebb szünetet, de már újra teljes erőbedobással edz, és...","id":"20180507_Hosszu_Katinka_juniusban_ujra_versenyez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706816-5b70-425b-a834-f761f69012a8","keywords":null,"link":"/sport/20180507_Hosszu_Katinka_juniusban_ujra_versenyez","timestamp":"2018. május. 07. 15:03","title":"Hosszú Katinka júniusban újra versenyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta...","id":"20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de86c79-4e6e-4fae-b686-226b9a8d11e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:47","title":"Fotók: Szinte semmi nem maradt a tegnap Pomázon kigyulladt buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","shortLead":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","id":"20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ca84-57d6-48f5-b15c-fac4790ba646","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","timestamp":"2018. május. 07. 10:55","title":"Lázas munka lesz a Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig...","id":"20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7f717-2fee-41c1-9248-bb4c8615a568","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","timestamp":"2018. május. 06. 15:00","title":"Több mint 300-zal száguldoznak, de mitől lesz ez izgalmas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]