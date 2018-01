[{"available":true,"c_guid":"be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Amazon digitális asszisztensével lehet kommunikálni a Windows 10-es laptopokban.","shortLead":"Hamarosan az Amazon digitális asszisztensével lehet kommunikálni a Windows 10-es laptopokban.","id":"20180111_windows10es_laptopok_amazon_alexa_kompatibilitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c20df3-1a84-4be1-a1a7-33b97927b930","keywords":null,"link":"/tudomany/20180111_windows10es_laptopok_amazon_alexa_kompatibilitas","timestamp":"2018. január. 11. 10:00","title":"Nem tévedés: Windows 10-es PC-kre költözik be az Amazon Alexa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forradalmasíthatják a népszámlálást az amerikai kutatók azzal, hogy a mesterséges intelligenciát is bevetik. A gép két hét alatt végzett azzal a feladattal, ami korábban 5 évet vett igénybe. Ráadásul azt is képes volt megmondani, hogy hol hogyan szavaznak az emberek.","shortLead":"Forradalmasíthatják a népszámlálást az amerikai kutatók azzal, hogy a mesterséges intelligenciát is bevetik. A gép két...","id":"20180110_google_street_view_mesterseges_intelligencia_gepi_latas_nepszamlalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9311b-2a7d-422e-9d79-468fec6446df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_google_street_view_mesterseges_intelligencia_gepi_latas_nepszamlalas","timestamp":"2018. január. 10. 12:03","title":"Ránézett a mesterséges intelligencia a Street View-ra, és tűpontosan megmondta, mit kell tudni az ott lakókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, az Apple ismerte el, hogy ugyan jó okkal, de valóban lelassítja a régebbi iPhone-okat. Vajon az ön telefonja is érintett?","shortLead":"A legilletékesebb, az Apple ismerte el, hogy ugyan jó okkal, de valóban lelassítja a régebbi iPhone-okat. Vajon az ön...","id":"20180110_igy_lehet_megtudni_az_iphone_lassitasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd1dfd5-a16e-440f-a8cd-631ea74ef3a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_igy_lehet_megtudni_az_iphone_lassitasat","timestamp":"2018. január. 10. 07:02","title":"Az ön iPhone-ját is lelassította az Apple? Így tudhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1063c6b2-ed69-4310-8acb-e9a3547731b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új gazdasági mechanizmus bevezetésével megszűntek a tervutasítások, a helyükre szabályozók léptek, de a terv és a piac harmonikus összeillesztése illúziónak bizonyult. A fél évszázada, 1968-ban indított gazdasági reform története ezzel együtt máig érvényes tanulságokkal szolgál – olvasható a HVG e heti számában. ","shortLead":"Az új gazdasági mechanizmus bevezetésével megszűntek a tervutasítások, a helyükre szabályozók léptek, de a terv és...","id":"20180111_Otven_eve_kergetjuk_a_Nyugatot_a_felzarkozas_remenyeben_es_most_hol_tartunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1063c6b2-ed69-4310-8acb-e9a3547731b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e303b3-274d-4c5a-b4a0-7bdcca899610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_Otven_eve_kergetjuk_a_Nyugatot_a_felzarkozas_remenyeben_es_most_hol_tartunk","timestamp":"2018. január. 11. 12:15","title":"Ötven éve kergetjük a Nyugatot a felzárkózás reményében, és most hol tartunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be971c2c-068b-4d24-8e4d-b6db89cf9155","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfiaknál Baji Balázst, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2017-es év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt szavazáson.","shortLead":"A férfiaknál Baji Balázst, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2017-es év sportolójának a Magyar Sportújságírók...","id":"20180111_Hosszu_Katinka_es_Baji_Balazs_az_ev_sportoloi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be971c2c-068b-4d24-8e4d-b6db89cf9155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6295d5-83ad-47cc-b8a0-f8b192939254","keywords":null,"link":"/sport/20180111_Hosszu_Katinka_es_Baji_Balazs_az_ev_sportoloi","timestamp":"2018. január. 11. 23:14","title":"Hosszú Katinka és Baji Balázs az év sportolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714c5c33-05d2-4dc1-9689-8d06cf9b986e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bár a kormánypárt más jellegű gonddal küzd, mint amely ellenzékét lebénítja, de Orbán Viktornak áprilisig egyben kell tartania kétmillió embert ,és alacsonyan tartania a részvételi hajlandóságot az ellenoldalon, miközben ellenfelei mozgósítani próbálnak az egymással is vívott küzdelemben. Összeszedtük, milyen feladat áll a pártok előtt a választásokig .","shortLead":"Bár a kormánypárt más jellegű gonddal küzd, mint amely ellenzékét lebénítja, de Orbán Viktornak áprilisig egyben kell...","id":"20180110_Hiaba_nem_latszik_a_Fidesznek_is_nehez_dolga_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714c5c33-05d2-4dc1-9689-8d06cf9b986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8888ac-d7f7-45e8-9840-2f44434fe818","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Hiaba_nem_latszik_a_Fidesznek_is_nehez_dolga_van","timestamp":"2018. január. 10. 11:20","title":"Hiába nem látszik, a Fidesznek is nehéz dolga van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aaf2833-cf50-466d-96b6-9ded013aee63","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Már a 70-es években úgy látta, a popzene egy idő után fejlődésképtelenné válik, és a fiatalok inkább a politikában fogják kiélni magukat – állítja Szörényi Levente, aki most a február 16-i Fonográf-koncertre készül. Hogy lehet állandóan búcsúzni a színpadtól? Mit mondott Aczél György az István, a királyról? Mi a baj a kormány Brüsszel-ellenes plakátjaival? Interjú.","shortLead":"Már a 70-es években úgy látta, a popzene egy idő után fejlődésképtelenné válik, és a fiatalok inkább a politikában...","id":"20180110_Szorenyi_Levente_Azt_kertek_Brodyt_ne_vigyuk_Aczelhoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aaf2833-cf50-466d-96b6-9ded013aee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc2cec0-6d70-49cb-9679-1d9baf67733a","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_Szorenyi_Levente_Azt_kertek_Brodyt_ne_vigyuk_Aczelhoz","timestamp":"2018. január. 10. 20:00","title":"Szörényi Levente: Azt kérték, Bródyt ne vigyük Aczélhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a6de8-9354-4ddd-83b6-1599cf165f3a","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Bánkuti András, a HVG egykori munkatársának és a Mai Manó Ház alapítójának fotóiból szemezgetett az amerikai lap.","shortLead":"Bánkuti András, a HVG egykori munkatársának és a Mai Manó Ház alapítójának fotóiból szemezgetett az amerikai lap.","id":"20180110_bankuti_andras_fotok_new_york_times","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4a6de8-9354-4ddd-83b6-1599cf165f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9be83f-d906-4d2a-a49f-af1cf374b008","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_bankuti_andras_fotok_new_york_times","timestamp":"2018. január. 10. 12:46","title":"A volt HVG-s Bánkuti András fotóiról közölt nagy anyagot a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]