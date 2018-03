„A mi téli és nyári olimpiai költségvetésünk 16,5 millió euró, a tizede annak, amit Nagy-Britannia áldoz az ötkarikás játékok résztvevőire. Körülbelül annyiból gazdálkodunk, mint a brit kajak-kenu csapat” – tette egyértelművé Kristin Kloster Aasen, a Norvég Olimpiai Bizottság (NIF) alelnöke, hogy nem az elit sportba pumpált állami milliárdoknak köszönhető az, hogy az 5,3 millió lakosú ország történelmet írt a dél-koreai Phjongcshangban rendezett téli olimpián. A norvég sportolók ugyanis 39 érmet – 14-14 aranyat és ezüstöt, 11 bronzot – gyűjtöttek, s ezzel megdöntötték az USA 37 medálos rekordját, amit a hatvanszor nagyobb népességű ország 2010-ben a kanadai Vancouverben ért el. A pénz néha annyira kevés, hogy a sportolóknak kreatív megoldásokat is keresniük kell. A curlingben harmadik helyen végzett vegyes páros például a felszerelés feleslegessé vált részét az eBay internetes bolhapiacon adta el.

A világ leggazdagabb országai közé tartozó Norvégia azért nem költ sokkal többet az olimpikonok felkészítésére, mert abban hisz, van annyi tehetséges fiatalja, hogy a legjobbak eljutnak a csúcsra, ha jól működik a tömegsport. A több mint 11 ezer helyi klubban a gyerekek bő kilenctizede űz valamilyen sportot, s az első években nem is nagyon versenyeztetik őket. A cél az, hogy megszeressék a testmozgást, és csak 12 éves kor fölött kezdik el komolyan mérni az eredményeket. „Minden olimpiai érmünket olyanok nyerték, akik a helyi egyesületekben kezdték. A kiemelkedően teljesítők később az elit sportközpontba, az Olympiatoppenbe kerülnek, ahol már nagyon jól képzett edzők foglalkoznak velük” – magyarázta Tom Tvedt NIF-elnök.

Johannes Hösflot Klaebo győztesen a célban. Stadionok helyett tömegsport © AFP / Odd Andersen

A norvég modell eredményességét mutatja a Phjongcshangban 21 éves újoncként három aranyat nyert sífutó, Johannes Hösflot Klaebo példája is. Gyermekkorában elmaradt a társai mögött a növésben, ám annyira megszerette a sífutást, hogy az első évek kudarcai ellenére sem adta fel. Kamaszkorára utolérte a többieket, és a szakemberek végül felismerték a benne rejlő tehetséget. A téli olimpiákon részt vevő norvég sportolók amatőrök, mindegyiküknek van polgári foglalkozása. Az edzőtáborokban, illetve a versenyeken általában két-három ágyas szobákban laknak, hétvégenként pedig együtt járnak szórakozni, igaz, a bárokba és éttermekbe a párjukat is magukkal vihetik. Az egyik olimpikon szerint néha az is előfordult, hogy a jobban eleresztett sportolók beszálltak a kevésbé tehetős csapattársak felkészülési költségeinek a kifizetésébe.

A téli olimpikonok sikerében természetesen a természeti adottságok is közrejátszanak, nem véletlenül mondják azt, hogy a norvégok síléccel a lábukon születnek. S az is komoly lökést ad, hogy a nem csak klímájában hűvös országban megváltozik az élet a téli ötkarikás játékok napjaiban. Az egyébként megbízható norvégok ilyenkor sokszor nem veszik fel a telefonjukat, az iskolai osztályok félig kiürülnek, a munkahelyeken pedig minden tekintet a tévéképernyőkre szegeződik. „Az olimpia időszaka kicsit olyan, mintha rendkívüli állapotot hirdettek volna” – vélekedett Vegard Einan, az egyik legnagyobb szakszervezet vezetője. Szerinte az alkalmazottak most is elvárták, hogy főnökeik engedjék nézni legalább a legfontosabb döntőket.

Egy felmérés szerint a megkérdezettek nyolcada azt válaszolta, akkor is megnézte volna a munkahelyén a legérdekesebb versenyeket, ha azt megpróbálták volna megtiltani. A főnökök általában nem is ellenezték a lazítást. „Nem gond, ha összegyűlnek pár percre a tévé előtt, a győzelem után mindenki jobban dolgozik. És azt is tudom, nagyon dühösek lettek volna, ha megtiltottuk volna a döntők megtekintését” – mondta egy kis reklámügynökség tulajdonosa, Fredrik Jensen. Egyébként Erna Solberg miniszterelnök is az okostelefonján követte a legizgalmasabb döntőket, és ő is azt vallja, hogy a rövid ideig tartó hatékonyságcsökkenést jócskán ellensúlyozza a győzelem okozta nagyobb termelékenység.

Az olimpia iránti lelkesedés persze egyáltalán nem új keletű. Amikor 1994-ben Norvégia adott otthon Lillehammerben az ötkarikás játékoknak, az embereket annyira lefoglalta a sportesemény, hogy szinte fel sem tűnt, hogy a nyitóünnepség napján tolvajok törtek be a nemzeti galériába. És el is vitték az ország egyik büszkeségét, Edvard Munch Sikoly című képének egyik változatát, amit csak pár hónappal később szereztek vissza a rendőrök.