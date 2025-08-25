Megállították a Fővárosi Nagycirkusz előadását

A Fővárosi Nagycirkusz évek óta hagyományt teremtett: ha magyar sportolók érmeket hoznak haza világversenyekről, a fellépők és a közönség együtt áll meg, hogy tapssal köszöntsék a hősöket – írja az Index. A most futó SPLASH! című nyári műsor különösen illeszkedik ehhez, hiszen központi témája a vizes sportokban elért hazai sikerek felidézése, Hajós Alfréd első olimpiai győzelmétől a legfrissebb eredményekig.

Mivel a most zajló milánói vébét a magyar csapat 13 éremmel – köztük 6 arannyal – zárta, és ezzel az éremtáblázat élére kerül, különösen aktuális volt az ünneplés.

A majd másfél ezres közönség állva tapsolt a sportolóknak a művészekkel együtt.