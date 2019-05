Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","shortLead":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","id":"20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f24c1-a9f1-481f-99dd-457e14ef99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Independent: Pénteken Theresa May bejelentheti a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"-W-","category":"elet","description":"Kiszagolta a kulákot az ingyenes macskaotthon mögött! Ötcsillagos elvtársiasság az Ön főpolgármester-jelöltjétől.","shortLead":"Kiszagolta a kulákot az ingyenes macskaotthon mögött! Ötcsillagos elvtársiasság az Ön főpolgármester-jelöltjétől.","id":"20190524_Puzser_Eberseg_Robert_leleplezi_a_kapitalizmus_macskagyilkos_szellemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feed8019-472c-4d9a-921b-cc363eee7ec5","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Puzser_Eberseg_Robert_leleplezi_a_kapitalizmus_macskagyilkos_szellemet","timestamp":"2019. május. 24. 10:12","title":"Puzsér Éberség Róbert leleplezi a kapitalizmus macskagyilkos szellemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem jó szántamból álltam fel, hanem azért, mert kényszerítettek rá – írta elköszönő soraiban a Semmelweis Egyetem kari tanácsának Lang György.","shortLead":"Nem jó szántamból álltam fel, hanem azért, mert kényszerítettek rá – írta elköszönő soraiban a Semmelweis Egyetem kari...","id":"20190523_Meghonositotta_a_tudotranszplantaciot_majd_visszament_Ausztriaba_a_magyar_sebesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0080f238-4932-41e3-8dfd-bea2a807d19a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meghonositotta_a_tudotranszplantaciot_majd_visszament_Ausztriaba_a_magyar_sebesz","timestamp":"2019. május. 23. 16:46","title":"Meghonosította a tüdőtranszplantációt, majd visszament Ausztriába a magyar sebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cf55b2-6cc7-4e17-9eef-b8744b5e1122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak, a felháborodott alkalmazottak nem ellenkezhettek, belengették nekik az elbocsátást. ","shortLead":"Még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak...","id":"20190522_Munkaidoben_kuldtek_ki_a_maganklinika_dolgozoit_hogy_gyujtsenek_alairasokat_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6cf55b2-6cc7-4e17-9eef-b8744b5e1122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc4f250-24e9-42d6-9a32-ea0b78f3a4ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Munkaidoben_kuldtek_ki_a_maganklinika_dolgozoit_hogy_gyujtsenek_alairasokat_a_Fidesznek","timestamp":"2019. május. 22. 13:40","title":"Munkaidőben küldték ki a magánklinika dolgozóit, hogy gyűjtsenek aláírásokat a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak, miért érdemelt a színháza ötször annyi tao-pótlást, mint amennyit beszedett volna.","shortLead":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak...","id":"20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223cc85-9ffd-4ea8-b144-4f31b912dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","timestamp":"2019. május. 23. 17:40","title":"„Senki sem akarja a független, üzleti alapon működő színházakat ellehetetleníteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz a nagy csinnadrattával beharangozott fórum.","shortLead":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz...","id":"20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9351d0e3-0c6e-493d-8654-8b6597920f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","timestamp":"2019. május. 23. 18:15","title":"Titokzatos tanács hozza meg a legfőbb döntéseket Budapest nagy fejlesztéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","shortLead":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","id":"20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d606311c-f737-40dd-a75d-dc2e4421e12a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","timestamp":"2019. május. 23. 20:14","title":"Gyermekotthonban erőszakoltak meg egy 11 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Felhőszolgáltatásban dolgozó cégek számára nyílt egy új, 125 millió dolláros kockázati tőkealap.","shortLead":"Felhőszolgáltatásban dolgozó cégek számára nyílt egy új, 125 millió dolláros kockázati tőkealap.","id":"20190523_salesforce_felho_startup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1298221b-faaa-48e4-ade5-fa78e18d83ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_salesforce_felho_startup","timestamp":"2019. május. 23. 17:03","title":"Újabb lehetőség a magyar startupknak – nagy pénzeső hullhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]