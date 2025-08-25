Egy hónapra rendelte el a bíróság annak a nagydorogi anyának a letartóztatását, akinek holtan találták kéthetes csecsemőjét

Az ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság szombaton egy hónapra elrendelte annak a 25 éves nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint a Tolna megyei Nagydorogon megölte kéthetes gyermekét – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség hétfőn.

A nyomozás adatai alapján a rendőrség augusztus 20-án tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúját közölte a nővel, aki ezen a napon délelőtt a kéthetes csecsemője eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségnél – tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy az emberölés bűntettének minősített esetét a törvény 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A gyanúsításban szereplő bűncselekmény jellegére, jelentős tárgyi súlyára, az eddig rendelkezésre álló adatokra, illetve a nyomozás érdekeire is figyelemmel a főügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek mind az általános, mind a különös feltételei fennállnak.

A járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak mindenben helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását – olvasható főügyészség közleményében.

Mint arról korábban beszámoltunk, a nő augusztus 20-án délelőtt tett bejelentést a rendőrségen arról, hogy miközben a község külterületén a babakocsit tolta, rosszul lett, elveszítette az eszméletét, majd miután magához tért, észlelte, hogy csecsemője eltűnt a babakocsiból.

A kéthetes kisfiú utáni kutatást a rendőrök a kutatómentőkkel közösen kezdték meg, holttestére délután Nagydorog határában, egy földút mellett találtak rá.

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta – közölte korábban a rendőrség.