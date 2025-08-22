Nagydorogi csecsemőgyilkosság: őrizetbe vették az anyát

„A 25 éves anya a gyanúsított, tegnap őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását” – közölte a Teol tudósítása szerint Korcsmár Péter rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetője a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében tartott sajtótájékoztatón.

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése után indított keresést, és a délutáni órákban megtalálták a csecsemő holttestét Nagydorog határában.

A gyermek édesanyja sajtóértesülések szerint úgy számolt be a történtekről, hogy kéthetes gyermekével sétált a településen, amikor meglátott egy fekete autót, majd eszméletét vesztette, és később egy púppal a fején ébredt, a gyermekét sehol sem találta.

A sajtóban már csütörtökön felmerült, hogy az anya lehet az ügy gyanúsítottja, ezt erősítette meg most a rendőrség.

A sajtótájékoztatón nem lehetett kérdéseket feltenni.