Nekiment Woody Allennek a budapesti ukrán nagykövetség

Augusztus 23–27. között zajlik a Moszkvai Nemzetközi Filmhét, melynek vasárnapi fő vendége Woody Allen volt. Az Oscar-díjas rendező online kapcsolódott be az eseménybe a Világ filmművészetének legendái című program alatt.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége ezzel kapcsolatban jelentetett meg egy közleményt.

„Woody Allen részvétele a Moszkvai Nemzetközi Filmhéten szégyen és sértés azokra az ukrán színészekre és filmkészítőkre nézve, akiket az orosz háborús bűnösök megöltek vagy megsebesítettek az Ukrajna ellen folytatott háborúban” – írják.

A közlemény szerint, azáltal, hogy Allen részt vesz egy olyan fesztiválon, amely összehozza Putyin támogatóit és hangjait, úgy döntött, hogy „szemet huny az oroszok által Ukrajnában 11 éve nap mint nap elkövetett atrocitások felett”.

Leszögezik, a kultúrát soha nem szabad bűnök leplezésére vagy propagandaeszközként felhasználni.

„Határozottan elítéljük Woody Allen döntését, hogy megjelenésével áldást ad Moszkva véres fesztiváljára” – zárul a nagykövetség közleménye.