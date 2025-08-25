Megszűnik a Foxpost mobilappja, így tud majd csomagot feladni és fogadni szeptembertől

Kivezetik a Foxpost mobilalkalmazását, a jelenlegi applikáció már csak augusztus végéig használható – derül ki a cég felhasználóknak kiküldött tömör közleményéből.

A dolog hátterében a FoxPost és a Packeta összeolvadása áll, az utóbbi mögött álló nemzetközi konzorcium ugyanis 2024-ben felvásárolta a magyar csomagküldőt. A hazai piacon ugyanakkor a Foxpost név marad meg, és ebbe olvad be a Packeta is.

A közlemény szerint 2026 felében érkezik majd egy új mobilalkalmazás, tehát addig a webes felületen keresztül kell majd intézni a csomagátvételt- és feladást. Ez ide kattintva érhető el. Az ígéret szerint ezen keresztül is intézhető minden, még a csomagkövetés is.

Távozó FoxPost-vezér: A webshopok lassan követik a fogyasztói igényeket Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós tervekről nyilatkozott, ám a napokban távozott a fél éve külföldi kézbe került csomagküldő cégtől. Interjú.

Tapasztalataink szerint a Foxpost-appban egyelőre még nem jelent meg figyelmeztetés a közelgő megszűnéssel kapcsolatban, de érdemes észben tartani, hogy szeptember 1-től már csak weben, böngészőn keresztül lehet intézni minden csomagokkal kapcsolatos ügyet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.