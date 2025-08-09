Kigyulladt a világörökség részét képező córdobai mecset-katedrális, de még időben eloltották a lángokat

Tűz ütött ki a dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrálisban péntek este, amit egy seprőgép okozhatott, amely a műemlék belsejében lévő Almanzor-kápolnában állt. Az épület 1948 óta a világörökség részét képezi.

José María Bellido, a város polgármestere szombaton újságíróknak elmondta, hogy hogy bár a tűz a műemlék több részét érintette, a városi tűzoltóság három egysége gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat sikerült eloltani, és „nem történt katasztrófa”. Az oltási munkálatokban részt vevő egyik tűzoltót hőguta miatt el kellett szállítani a helyszínről, állapotáról egyelőre nincs több információ, írja az MTI.

Demetrio Fernández nyugalmazott püspök az újságíróknak elmondta, hogy a tűz helyi idő szerint körülbelül este kilenc óra 15 perckor keletkezett az Almanzor-belsőben, a Keresztelőkápolna és a Szentlélek-kápolna között. A lángok gyorsan átterjedtek a tetőre, ami riadalmat keltett a környéken.

Ez volt a harmadik tűzeset a több mint ezeréves mecset-katedrális történetében, a mostanit megelőzően 1910-ben és 2001-ben csaptak fel lángok a műemlék épületben.