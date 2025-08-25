Őrizetbe vettek egy orosz kormányzóhelyettest egy kísértetiesen hasonló ügyben, mint amely miatt egy miniszter öngyilkos lett
A hatóságok szerint az Ukrajnával határos Belgorodi terület védelmének megerősítésére szánt pénzekből tűnt el egymilliárd rubel.
Őrizetbe vettek egy orosz kormányzóhelyettest az Ukrajnával határos Belgorodi területen – közölték az orosz hatóságok.
Vlagyimir Bazarovot, a Kurszki terület kormányzóhelyettesét kora reggel vették őrizetbe egy olyan ügyben, amely még a korábbi, belgorodi kormányzóhelyettesi hivatalához köthető – közölte Alekszandr Hinstejn, a Belgorodi terület ügyvivő kormányzója a Telegramon. Az első információk szerint az ügy védelmi létesítmények építésével kapcsolatos, amelynek irányításával Bazarovot bízták meg – tette hozzá.
Egy másik tisztségviselő a TASZSZ orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy nagyjából egymilliárd rubelt (4,2 milliárd forint) sikkasztottak el abból a pénzből, amelyet a határ menti térség védelmének megerősítésére szántak.
Hasonló ügyben áprilisban őrizetbe vették Alekszej Szmirnovot, a kurszki régió volt kormányzóját: őt is azzal gyanúsították, hogy a védművek építésére szánt költségvetési pénzeket sikkasztott el. Elődje, a kormányzói tisztsége után közlekedési miniszterré kinevezett Roman Sztarovoj júliusban öngyilkos lett, orosz sajtójelentések szerint ellene is vizsgálat folyt ugyanebben az ügyben.
Tavaly augusztus 6-án az ukrán erők meglepetésszerűen betörtek a kurszki régióba, és nagy területeket foglaltak el. A kiépített állásokon könnyen átjutottak, majd egészen idén áprilisig tartották magukat, amíg Moszkva észak-koreai segítséggel ki nem szorította onnan Kijev erőit. A betörés után a Kremlben is felvetődött, hogy az ukrán katonák miért jutottak át könnyedén a védelmi rendszeren, emiatt pedig vizsgálatot is indítottak. Ez arra az eredményre jutott, hogy az előírtnál jóval silányabb minőségben készítették el a védelmi vonalat.
