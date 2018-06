Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","shortLead":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","id":"20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c436e21-0134-4ae2-a6d7-b6ee4432d549","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","timestamp":"2018. május. 31. 09:03","title":"Ettől majd elámul a világ: hatalmas nagy tárhellyel érkezhet az új Lenovo telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4f9751-a29f-4336-85c9-bd9b4b7c146d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz labdarúgást övező erőszak miatt óva intette a világbajnokságra utazó német huligánokat az észak-rajna–vesztfáliai rendőrség.","shortLead":"Az orosz labdarúgást övező erőszak miatt óva intette a világbajnokságra utazó német huligánokat...","id":"20180531_focivb_brutalis_keleteuropai_drukkerekre_figyelmeztetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4f9751-a29f-4336-85c9-bd9b4b7c146d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7daf5f4-43fd-44d7-8285-73b3173bee4b","keywords":null,"link":"/sport/20180531_focivb_brutalis_keleteuropai_drukkerekre_figyelmeztetnek","timestamp":"2018. május. 31. 12:04","title":"Foci-vb: brutális kelet-európai drukkerekre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát. Vélemény.","shortLead":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát...","id":"20180531_A_politika_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c3c9b1-ed67-49e9-bba9-53b1986e9a3f","keywords":null,"link":"/velemeny/20180531_A_politika_vege","timestamp":"2018. május. 31. 18:15","title":"Hercsel Adél: A politika vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc8f242-3b8d-41c9-bd29-1cf60e5ac04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Percenként csaknem 11 millió cigarettára gyújtanak rá világszerte, és ugyanennyi idő alatt tíz ember halálát okozza a káros szenvedély. Ez derült ki abból az összeállításból, amelyet a csütörtöki dohányzás elleni világnap alkalmából készített az AFP francia hírügynökség.","shortLead":"Percenként csaknem 11 millió cigarettára gyújtanak rá világszerte, és ugyanennyi idő alatt tíz ember halálát okozza...","id":"20180531_dohanyzas_cigaretta_dohanyzas_okozta_halal_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fc8f242-3b8d-41c9-bd29-1cf60e5ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246efe72-eb2a-4be0-ae46-4e511448df6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_dohanyzas_cigaretta_dohanyzas_okozta_halal_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2018. május. 31. 12:51","title":"Súlyos számok: percenként 10 ember hal meg a dohányzás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","shortLead":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","id":"20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e84816-9434-4a9e-801d-6e9b6593a56a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","timestamp":"2018. május. 31. 16:19","title":"Ákos a zenére és a borozóra is ráfizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","shortLead":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","id":"20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876ddd6b-c366-4a0e-9191-343d9611ed9e","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","timestamp":"2018. május. 31. 15:20","title":"Kiesett Fucsovics Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek mutatkoznak arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az állatot és az embert.","shortLead":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek...","id":"20180531_virtualis_allatkertek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d040eb2e-d49d-4738-ad06-1462a8430ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_virtualis_allatkertek","timestamp":"2018. május. 31. 10:42","title":"Az állatkertek ideje végleg lejárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén – jelentette be a perui kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén –...","id":"20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0c2fb-dbc3-48d3-83f2-c0e1daed04be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","timestamp":"2018. június. 01. 07:02","title":"Újabb rejtélyes ábrákat fedeztek fel a titokzatos Nazca-vonalak közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]