Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte a szabálytalan közbeszerzéseket, ezért most százmilliárdos nagyságrendű támogatásmegvonást tartanak indokoltnak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte...","id":"20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5688a1d-755e-4def-a190-cfc29f794bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","timestamp":"2018. június. 18. 08:53","title":"Levél Brüsszelből: szabálytalan közbeszerzéseket bonyolított a Lázár-vezette Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb73700d-97e7-4039-a6b9-309b75efd52f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videókban mutatják meg a mentők, hogyan segíthetik a munkájukat a sofőrök és a járókelők.","shortLead":"Videókban mutatják meg a mentők, hogyan segíthetik a munkájukat a sofőrök és a járókelők.","id":"20180618_mentok_soforok_szuperhosok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb73700d-97e7-4039-a6b9-309b75efd52f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432efcb-1f3c-4cf9-8d87-6635761400d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_mentok_soforok_szuperhosok","timestamp":"2018. június. 18. 12:10","title":"Szuperhőst csináltak a mentőkből, hogy felhívják a figyelmet egy nagyon fontos dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra vallanak kudarcot. Legutóbb két gyógyszeripari nagyvállalat fújta le a kísérletét, pedig nagy reményeket fűztek a kezelésükhöz. ","shortLead":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra vallanak kudarcot. Legutóbb...","id":"20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0247c76e-d061-4b6b-b15f-313291af1574","keywords":null,"link":"/elet/20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","timestamp":"2018. június. 18. 12:08","title":"35 millió embert érint ez a betegség, de a kutatók még mindig csak tapogatóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és energiapocsékolás, de esetenként káros is lehet. Cikkünkben néhány példán keresztül bemutatjuk, miért jobb tájékozódni, mint szolgaian követni a „jobb félni, mint megijedni” stratégiát.\r

\r

","shortLead":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és...","id":"hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9dc642-a493-468d-a171-c4e98cb61694","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","timestamp":"2018. június. 18. 13:30","title":"Mindennapi felesleges aggodalmaink - A valóságteremtő médiahisztériákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is...","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18d15b4-33cc-4c80-b284-0329ca869511","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","timestamp":"2018. június. 17. 15:24","title":"Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a197-4b9c-48f8-b364-e615f5737927","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A júniusi viharok után a biztosítókhoz péntekig 18,5 ezer bejelentés érkezett, a károk előzetesen becsült értéke 1,914 milliárd forint a Magyar Biztosítók Szövetsége szerint.","shortLead":"A júniusi viharok után a biztosítókhoz péntekig 18,5 ezer bejelentés érkezett, a károk előzetesen becsült értéke 1,914...","id":"20180618_ket_milliardos_kart_okoztak_a_viharok_ket_het_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b355a197-4b9c-48f8-b364-e615f5737927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda90868-c19e-48f2-890a-2f1ef384c4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_ket_milliardos_kart_okoztak_a_viharok_ket_het_alatt","timestamp":"2018. június. 18. 09:49","title":"Kétmilliárdos kárt okoztak a viharok két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76b1254-3c6f-4545-a533-972f5d7ea404","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen olcsó egy ilyen VW California Balaton Edition lakóautó, de micsoda egyediség.","shortLead":"Nem éppen olcsó egy ilyen VW California Balaton Edition lakóautó, de micsoda egyediség.","id":"20180618_volkswagen_transporter_california_balaton_edition","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76b1254-3c6f-4545-a533-972f5d7ea404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7390d1-f0c2-4411-9734-1725b51b7045","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_volkswagen_transporter_california_balaton_edition","timestamp":"2018. június. 18. 09:41","title":"A németeknek akkora legenda a Balaton, hogy csináltak a VW lakóbuszából egy dedikált kivitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes \"második helyes\" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.","shortLead":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk...","id":"20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab7382-d24b-441e-854f-cb7645e85aea","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","timestamp":"2018. június. 17. 22:15","title":"Bukták és blamák: nem az esélyesek napja volt ez a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]