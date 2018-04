„A problémát az jelenti, hogy a nagyon sok kisvállalkozás – köztük katás cég – használ Facebook- és Google-hirdetéseket. Márpedig a külföldi cégektől igénybe vett szolgáltatások után áfát kell fizetni a katás cégeknek is, és ezt sokan nem tudják. Az áfatörvény ugyanis minden vállalkozóra vonatkozik, még azokra is, akik egyébként áfamentességet élveznek” – hívta fel a figyelmet Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, a kisvállalati adózás szakértője.

Ha tehát áfamentes számla érkezik külföldi cégtől, akkor itthon meg kell fizetni az általános forgalmi adót. Aki erre nem figyel, könnyen adóhiányt halmozhat fel, ami magas bírságokat vonhat maga után. A katás vállalkozásokra ez azért is veszélyesebb, mert sokuknak nincs könyvelője, aki figyelmeztesse őket az áfafizetési kötelezettségükre.

Hiába nem teszi be a számlát a katás cég a könyvelésébe, az uniós szabályozás miatt az adóhatóság látja, hogy a külföldi cég által kiállított számla miatt áfafizetési kötelezettség merült fel. Így nagy az esély arra, hogy a keletkezett adóhiány miatt megkeresik a vállalkozót. Az adótartozás elévülési ideje pedig öt év, tehát akár évekre visszamenőleg követelhetik a be nem fizetett adót, amire még bírságot is számolnak. Akár milliós tartozás is összejöhet.

Mivel sokan nem tudnak arról, hogy áfafizetési kötelezettségük van, nem is foglalkoznak a hirdetési számlákkal. Pedig az áfáról minden olyan hónapban elektronikus bevallást kell készíteni, amelyikben áfafizetés történik, tehát akár havonta lehet adatszolgáltatási kötelezettség. Az adóalany a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, de a bírság tényleges összege az adóhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik. Azonban ez a bírság csak a bevallási kötelezettség elmulasztására vonatkozik, ezen felül még számolni kell a be nem fizetett adó összegével, és az erre rakodó bírsággal, ami az adóhiány 50 százaléka.

Minden olyan vállalkozónak, aki más országban működő cégnek állít ki, vagy külföldről kap áfamentes számlát, áfabevallási és fizetési kötelezettsége van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Az áfa és a kata egymástól teljesen független adónem, más jogalapon nyugszik, és az áfatörvény minden vállalkozóra egyaránt vonatkozik függetlenül attól, hogy alanyi adómentességet élvez, vagy sem.

„Sokan gondolják úgy, hogy a katás vállalkozás annyira egyszerű, hogy könyvelő sem kell hozzá, nincs más dolga a vállalkozónak, mint havonta befizetni az átalányt. Sajnos ez egy költséges tévhit, ami már hatalmas károkat, sok esetben akár milliós bírságokat okozott. Egy katás vállalkozásnak is érdemes rendszeresen konzultálni könyvelővel, hogy elkerülje a hibákat” – tanácsolja Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna.