Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"936d20ba-22c8-4eeb-8ed4-b38a56bd371a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok Halassy Olivér életét feldolgozó alkotást moziban is vetítik majd.","shortLead":"Az olimpiai bajnok Halassy Olivér életét feldolgozó alkotást moziban is vetítik majd.","id":"20180420_film_keszul_az_amputalt_labu_magyar_polobajnokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936d20ba-22c8-4eeb-8ed4-b38a56bd371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b839705-fed2-4a59-ad87-2445f1a4adcc","keywords":null,"link":"/sport/20180420_film_keszul_az_amputalt_labu_magyar_polobajnokrol","timestamp":"2018. április. 20. 12:14","title":"Film készül az amputált lábú magyar pólóbajnokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","shortLead":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","id":"20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a8b061-6142-4c71-bdb4-622da490948b","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","timestamp":"2018. április. 21. 10:31","title":"Gattyán György most egy új sportág olimpiai elismeréséért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt BKK-vezér szerint a Fővárosi Önkormányzat nem képviseli az utasok érdekeit, csak a taxislobbit szolgálja ki az áremeléssel. ","shortLead":"A volt BKK-vezér szerint a Fővárosi Önkormányzat nem képviseli az utasok érdekeit, csak a taxislobbit szolgálja ki...","id":"20180421_Vitezy_megmondta_a_velemenyet_a_budapesti_taxiaremelesrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8edab-5bb1-4d6c-97e0-f6b32294a1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Vitezy_megmondta_a_velemenyet_a_budapesti_taxiaremelesrol","timestamp":"2018. április. 21. 11:25","title":"Vitézy megmondta a véleményét a budapesti taxiáremelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családi adókedvezményhez képest más szabályok irányadók a családi járulékkedvezmény érvényesítésekor. Az Adózóna összegyűjtötte azokat a fontosabb előírásokat, amelyekre figyelemmel kell lenni.","shortLead":"A családi adókedvezményhez képest más szabályok irányadók a családi járulékkedvezmény érvényesítésekor. Az Adózóna...","id":"20180420_Legyen_ovatos_a_reszletekkel_ha_csaladi_jarulekkedvezmenyt_szeretne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34726dff-36ac-49c6-9f3d-01a80c31556b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Legyen_ovatos_a_reszletekkel_ha_csaladi_jarulekkedvezmenyt_szeretne","timestamp":"2018. április. 20. 12:37","title":"Legyen óvatos a részletekkel, ha családi járulékkedvezményt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Taron Egerton lesz a főszereplő a filmben, amelyben a zenész alkohol- és drogfüggőségét is felidézik. A producerek között ott van Elton John férje is.","shortLead":"Taron Egerton lesz a főszereplő a filmben, amelyben a zenész alkohol- és drogfüggőségét is felidézik. A producerek...","id":"20180420_mar_forgatjak_az_elton_john_eleterol_szolo_filmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae08a783-4bf7-4a4e-9565-2cdcc2f77e51","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_mar_forgatjak_az_elton_john_eleterol_szolo_filmet","timestamp":"2018. április. 20. 17:51","title":"Már forgatják az Elton John életéről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak nevezett ATM-jeit, a befizetett összeg megközelítette a 80 milliárd forintot. A szolgáltatás a fiatalabb generáció képviselői között az egyik legnépszerűbb. A 24 év alattiak és a pályakezdők esetében az ATM-es befizetések darabszáma már meghaladta a bankfióki befizetések számát. Az OTP Bank az első negyedéves eredményei alapján idén is hasonló folytatásra számít.","shortLead":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak...","id":"20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eefa305-f1e1-40f1-8f20-d39186a9ca11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","timestamp":"2018. április. 20. 12:03","title":"Már majdnem 200 különleges ATM van az országban, úgy tűnik, szeretik is az ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db339b22-2ace-4c3f-b4ac-121a055cd641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A R-Kordba nemrég olvadt be a Vasútautomatikai Kft., melynek vagyonelemeit Simicskától vette át Mészáros.","shortLead":"A R-Kordba nemrég olvadt be a Vasútautomatikai Kft., melynek vagyonelemeit Simicskától vette át Mészáros.","id":"20180421_25_milliard_forint_keszpenze_van_Meszaros_egyik_cegenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db339b22-2ace-4c3f-b4ac-121a055cd641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44964e1-b8cb-4192-9c0f-4bdc1c77401b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_25_milliard_forint_keszpenze_van_Meszaros_egyik_cegenek","timestamp":"2018. április. 21. 09:32","title":"25 milliárd forint készpénze van Mészáros egyik cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]