[{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","shortLead":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","id":"20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d615418e-c1c5-4624-8bcb-e889e86d3f41","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 13:03","title":"Újabb fokozatba kapcsolt a Fidesz támadása a bíróságok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","shortLead":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","id":"20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2d506-00a2-462d-92b4-cab0cd448fae","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","timestamp":"2018. május. 27. 11:43","title":"Kiderült, kivel fagyizott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert vicceket mesélt vezetés közben. ","shortLead":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert...","id":"20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0be8451-6757-4bee-a111-9f0294543d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","timestamp":"2018. május. 26. 16:22","title":"Visszatérhet a viccmesélő buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","shortLead":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","id":"20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b3919-d890-4dda-8cb3-d90ef20d996e","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","timestamp":"2018. május. 27. 18:55","title":"Egy reggel arra ébredt, hogy K. úr kézirata 150 ezer eurót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane Tusuppal kitört újabb viszály miatt nem működik, de Instagram-oldalán ott a friss hír.","shortLead":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane...","id":"20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92deba25-0d0d-46c8-90c9-deb008e72eaf","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 26. 11:16","title":"Erős visszatérés: Hosszú Katinka jó idővel győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közlése szerint egy közlekedési konfliktust követően bántalmazták egymást az érintettek és családtagjaik. Egy gumilövedékes fegyver is eldördült. ","shortLead":"A rendőrség közlése szerint egy közlekedési konfliktust követően bántalmazták egymást az érintettek és családtagjaik...","id":"20180526_Autos_uldozes_Gyalon__meg_kersik_a_tetteseket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62048dc0-499c-481a-b3d4-ff4be19803cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Autos_uldozes_Gyalon__meg_kersik_a_tetteseket","timestamp":"2018. május. 26. 21:38","title":"Autós üldözés Gyálon - még keresik a tetteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal az elmúlt fél évszázadra is egy kicsit másképp emlékeznénk. ","shortLead":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal...","id":"20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21c317-416d-4dc0-928a-5aff28ac9e75","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","timestamp":"2018. május. 27. 07:15","title":"Egy életmű mint olyan - 70 éves Presser Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök - közölte a szöuli elnöki hivatal.","shortLead":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun...","id":"20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f865e-b31a-40fd-b287-2c822cc595d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","timestamp":"2018. május. 26. 13:55","title":"Egyre zavarosabb: újból találkozott az észak- és a dél-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]