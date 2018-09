Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OGYÉI folytatja a vizsgálatokat, addig is felfüggesztették a terméket. ","shortLead":"Az OGYÉI folytatja a vizsgálatokat, addig is felfüggesztették a terméket. ","id":"20180911_Minden_CalciumSandoz_pezsgotabletta_forgalmazasat_felfuggesztettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f293125-ff83-4ecd-9290-e6762e9d0cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Minden_CalciumSandoz_pezsgotabletta_forgalmazasat_felfuggesztettek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:51","title":"Minden Calcium-Sandoz pezsgőtabletta forgalmazását felfüggesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet találgatni, mire költik a pénzt.","shortLead":"Lehet találgatni, mire költik a pénzt.","id":"20180912_Hamarosan_milliardokat_mozdithatnak_meg_Matolcsy_alapitvanyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495b92db-2237-4cca-86fe-a48e566cfe77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Hamarosan_milliardokat_mozdithatnak_meg_Matolcsy_alapitvanyai","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:06","title":"Hamarosan milliárdokat mozdíthatnak meg Matolcsy alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","shortLead":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","id":"20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be659a4-1e71-4b3c-aa97-74f9cdb3eda1","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:01","title":"\"Ön nem képviseli Helmut Kohl örökségét!\" – ez volt az egyik legkeményebb bírálat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét tekintve.","shortLead":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét...","id":"20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1bd8ea-29ae-4722-9907-4828deb372dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:36","title":"Az amerikai nagykövet szerint a CEU még évekig itt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d2462f-fb18-4851-9efe-f8d2af5b68b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 61 éves Alain Ducasse 10 éven át vezette a világ egyik legelegánsabb éttermét. ","shortLead":"A 61 éves Alain Ducasse 10 éven át vezette a világ egyik legelegánsabb éttermét. ","id":"20180911_Kipenderitettek_az_Eiffel_toronybol_a_sztarsefet_a_Szajnaban_kotott_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12d2462f-fb18-4851-9efe-f8d2af5b68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7027f184-15c1-4b24-90dd-a66e34b6a40b","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Kipenderitettek_az_Eiffel_toronybol_a_sztarsefet_a_Szajnaban_kotott_ki","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:46","title":"Kipenderítették az Eiffel-toronyból a sztárséfet, a Szajnában kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf3d09d-cdee-4320-9687-947ea88287eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A jármű egy szakadékba zuhant, 43-an meghaltak.","shortLead":"A jármű egy szakadékba zuhant, 43-an meghaltak.","id":"20180911_Sulyos_buszbaleset_tortent_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf3d09d-cdee-4320-9687-947ea88287eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948a381f-2d5a-4545-9833-ad646fc8b9e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Sulyos_buszbaleset_tortent_Indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:59","title":"Súlyos buszbaleset történt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62ca062-faee-43b1-b2b6-1311d08e1c25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmilyen fontos szerve nem sérült meg, pedig nem sokon múlt. ","shortLead":"Semmilyen fontos szerve nem sérült meg, pedig nem sokon múlt. ","id":"20180912_Kutya_baja_a_fiunak_akinek_15_centis_husnyars_szurta_at_a_fejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62ca062-faee-43b1-b2b6-1311d08e1c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627abe5-6aff-4dc5-8ffc-88d5f3ad95ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Kutya_baja_a_fiunak_akinek_15_centis_husnyars_szurta_at_a_fejet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:55","title":"Kutya baja a fiúnak, akinek 15 centis húsnyárs szúrta át a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában és az európai kontinens több nyugati államában is szaporodnak azok a hirdetések, amelyek szexért cserébe ajánlanak fiatal nőknek albérletet. Még úgy is terjed az új módi, hogy több országban, például Nagy-Britanniában hosszú börtönt is kaphatnak a természetbeni szolgáltatást kérő főbérlők. Az első ilyen hirdetések pár évvel ezelőtt jelentek meg, s Magyarországon is előfordul néhány ilyen ajánlat.","shortLead":"Nagy-Britanniában és az európai kontinens több nyugati államában is szaporodnak azok a hirdetések, amelyek szexért...","id":"20180911_Alberlet_szexert__a_terjedo_kenyszerdivat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8776edec-eb5a-463d-bee4-4cb90d123bc1","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Alberlet_szexert__a_terjedo_kenyszerdivat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:02","title":"Albérlet szexért - a terjedő (kényszer)divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]