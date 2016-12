[{"available":true,"c_guid":"5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes végig aludt, nem érzett fájdalmat.","shortLead":"Az énekes végig aludt, nem érzett fájdalmat.","id":"20161226_Szivelegtelenseg_George_Michael","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a72a8f0-bb34-476e-90b8-2074acc6a425","keywords":null,"link":"/kultura/20161226_Szivelegtelenseg_George_Michael","timestamp":"2016. december. 26. 09:39","title":"Szívelégtelenségben halt meg George Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88baf155-6651-4cf6-a43d-81d704cd9371","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „magyarul” is jól csengő RP1 – volt is anno egy ilyen „árpi” nevű magyar divatmárka – sportautóként nem kisebb kalandra készül, mint megdöntetni a Nürburgringen futott legjobb időt.



","shortLead":"A „magyarul” is jól csengő RP1 – volt is anno egy ilyen „árpi” nevű magyar divatmárka – sportautóként nem kisebb...","id":"20161227_elemental_RP1","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88baf155-6651-4cf6-a43d-81d704cd9371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf368144-d9ae-4ae3-92ee-45d038301138","keywords":null,"link":"/cegauto/20161227_elemental_RP1","timestamp":"2016. december. 27. 13:36","title":"Jó év jön, ha tényleg megdöntik a Nürburgring pályacsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa56314-b819-46f6-8a57-976fb9641530","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Veszélyeztetné a bűnüldözés érdekeit, ha kiderülne, hogy miképpen hozták haza a Kun-Mediátor vezetőjét - ezzel indokolta a legfőbb ügyész, hogy nem ad ki semmilyen adatot.","shortLead":"Veszélyeztetné a bűnüldözés érdekeit, ha kiderülne, hogy miképpen hozták haza a Kun-Mediátor vezetőjét - ezzel...","id":"20161227_Polt_Peter_Broker_Marcsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa56314-b819-46f6-8a57-976fb9641530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132faa50-a5d0-403c-908a-70e678e1007a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161227_Polt_Peter_Broker_Marcsi","timestamp":"2016. december. 27. 12:55","title":"Polt Péter nem hajlandó elárulni, hogyan hozták haza Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825886f9-c136-47d0-b9a7-70ed210f7095","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Az idén decemberben 18. alkalommal adták át az Év Belsőépítésze díjat, amelyet Laki Péter alapított. Ezúttal 17 pályázóból az a páros vehette át a díjat, amelyik a somlói Kreinbacher Birtok épületegyüttese és a budapesti Kreinbacher Tasting Salon kialakítását jegyzi.\r

\r

\r

\r

","shortLead":" Az idén decemberben 18. alkalommal adták át az Év Belsőépítésze díjat, amelyet Laki Péter alapított. Ezúttal 17...","id":"20161227_Egy_rendhagyo_dij_a_borvilagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=825886f9-c136-47d0-b9a7-70ed210f7095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d3d474-014b-41f5-be02-d3be874576a7","keywords":null,"link":"/elet/20161227_Egy_rendhagyo_dij_a_borvilagban","timestamp":"2016. december. 27. 16:51","title":"Egy rendhagyó díj a borvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1ee0cb-dc10-458f-9d58-6d5cd4ee98cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírszerzés is megerősítette: valamilyen idegen tárgy kerülhetett a hajtóműbe.","shortLead":"A hírszerzés is megerősítette: valamilyen idegen tárgy kerülhetett a hajtóműbe.","id":"20161226_Terrortamadas_orosz_gep_Peszkov","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b1ee0cb-dc10-458f-9d58-6d5cd4ee98cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f525c-b872-4270-9f81-0ee4db355576","keywords":null,"link":"/vilag/20161226_Terrortamadas_orosz_gep_Peszkov","timestamp":"2016. december. 26. 13:01","title":"Nem terrortámadás végzett az orosz géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5072eb4f-1f29-4be2-be6a-f99e8f000b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök, a tűzoltók, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem szakemberei idén is elmagyarázták szilveszter előtt, hogy nem árt az óvatosság az év utolsó óráiban sem. Kifejezetten oda kell figyelni a pirotechnikai eszközök használatára, a tűzvédelmi szabályokra, de még a pezsgősüvegek felbontására is. Egy kis akciózás is volt a kamerák előtt a keddi sajtótájékoztatón. ","shortLead":"A rendőrök, a tűzoltók, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem szakemberei idén is elmagyarázták szilveszter előtt...","id":"20161227_szilveszteri_veszelyek_egy_kirepulo_pezsgosdugo_is_elronthatja_az_unneplest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5072eb4f-1f29-4be2-be6a-f99e8f000b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f18ded-1175-4fee-b1fb-2970a5c26452","keywords":null,"link":"/itthon/20161227_szilveszteri_veszelyek_egy_kirepulo_pezsgosdugo_is_elronthatja_az_unneplest","timestamp":"2016. december. 27. 15:19","title":"Szilveszteri veszélyek: egy kirepülő pezsgősdugó is elronthatja az ünneplést - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a4c42-82c1-49a6-bbc1-148164b699c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legveszélyesebb zsarolóvírus elleni, a program által titkosított állományokat dekódoló eszközt tett nyilvánossá a Kaspersky Lab. Világszerte több százezer számítógép tulajdonosa örülhet – no meg azok is, akik ezután kapják meg a CryptXXX vírust.","shortLead":"Az eddigi legveszélyesebb zsarolóvírus elleni, a program által titkosított állományokat dekódoló eszközt tett...","id":"20161227_cryptxxx_zsarolovirus_titkositott_fajlok_kikodolasa_rannoh_decryptor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a4c42-82c1-49a6-bbc1-148164b699c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41786686-4581-4d59-91a6-3cee9e28eebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20161227_cryptxxx_zsarolovirus_titkositott_fajlok_kikodolasa_rannoh_decryptor","timestamp":"2016. december. 27. 07:02","title":"Innen letöltheti az ingyenes megoldást az egyik legveszélyesebb vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármennyire is elégedetlen valaki Orbán politikájával, attól még nem illik interjút hamisítani – véli a fideszes feljelentő, Tényi István, aki ismeretlen tettes ellen kért intézkedést a Veszprém megyei rendőrségtől.\r

","shortLead":"Bármennyire is elégedetlen valaki Orbán politikájával, attól még nem illik interjút hamisítani – véli a fideszes...","id":"20161227_orban_interju_feljelentes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab32548-e687-4ca7-aef4-c30ffc5d2824","keywords":null,"link":"/itthon/20161227_orban_interju_feljelentes","timestamp":"2016. december. 27. 06:10","title":"Feljelentést tettek a meghamisított Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]