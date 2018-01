[{"available":true,"c_guid":"53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről a közelmúltban tett feljelentést az áldozat, már elévült.","shortLead":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről...","id":"20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5921e17-88a5-4034-84cd-76a42fad9eae","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","timestamp":"2018. január. 09. 09:39","title":"Megússza az újabb vádemelést Roman Polanski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, az Apple ismerte el, hogy ugyan jó okkal, de valóban lelassítja a régebbi iPhone-okat. Vajon az ön telefonja is érintett?","shortLead":"A legilletékesebb, az Apple ismerte el, hogy ugyan jó okkal, de valóban lelassítja a régebbi iPhone-okat. Vajon az ön...","id":"20180110_igy_lehet_megtudni_az_iphone_lassitasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd1dfd5-a16e-440f-a8cd-631ea74ef3a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_igy_lehet_megtudni_az_iphone_lassitasat","timestamp":"2018. január. 10. 07:02","title":"Az ön iPhone-ját is lelassította az Apple? Így tudhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4361d2-de63-4128-b1bd-310c943e67ba","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hatósági riasztásokra vonulnak ki sok esetben az állatmentők speciálisan felszerelt autóikkal, mégsem használhatják a buszsávot. Így van, amikor a mentőknek vagy rendőröknek rájuk kell várni, mégsem kapnak felmentést a KRESZ-szabály alól. Pedig összesen alig egytucatnyi autóról van szó a fővárosban.","shortLead":"Hatósági riasztásokra vonulnak ki sok esetben az állatmentők speciálisan felszerelt autóikkal, mégsem használhatják...","id":"20180109_Hiaba_kertek_a_BKKtol_Allatmentok_veszhelyzetben_sem_mehetnek_a_buszsavban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff4361d2-de63-4128-b1bd-310c943e67ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dacdd4-96a0-4ed8-a6e1-bbb242b9cf96","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Hiaba_kertek_a_BKKtol_Allatmentok_veszhelyzetben_sem_mehetnek_a_buszsavban","timestamp":"2018. január. 09. 09:44","title":"Hiába kérték a BKK-tól: állatmentők vészhelyzetben sem mehetnek a buszsávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívrohamon átesett nők közül kevesebb halna meg, ha ugyanazt a kezelést kapnák, mint a férfiak – derült ki egy hosszú távú, nagy létszámmal végzett tanulmányból.","shortLead":"A szívrohamon átesett nők közül kevesebb halna meg, ha ugyanazt a kezelést kapnák, mint a férfiak – derült ki...","id":"20180109_szivroham_nok_ferfiak_kezeles_leedsi_egyetem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d6a59-6c13-4e29-8d11-53276e367f38","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_szivroham_nok_ferfiak_kezeles_leedsi_egyetem","timestamp":"2018. január. 09. 21:03","title":"Kevesebb nő halna meg szívroham után, ha azt kezelést kapnák, amit a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Haladékot ígért a miniszter az Állami Számvevőszék által megbüntetett pártoknak, de az egyelőre nem világos, mi lesz azokkal, akik nem hajlandók tárgyalni az adóhatósággal. Megkerestük a megbüntetett pártokat, csapdát vagy lehetőséget látnak-e Varga ajánlata mögött.","shortLead":"Haladékot ígért a miniszter az Állami Számvevőszék által megbüntetett pártoknak, de az egyelőre nem világos, mi lesz...","id":"20180110_Szigetvari_Varganak_Ez_csapda_nem_egyezkedunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9477266e-0553-413e-a433-92fc3c18404c","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Szigetvari_Varganak_Ez_csapda_nem_egyezkedunk","timestamp":"2018. január. 10. 12:36","title":"\"Ez csapda, nem egyezkedünk\" - üzenik Vargának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292f74ba-b930-4428-b3a2-8dcbfef90dd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két magyar-román állampolgárságú férfit a magyar rendőrök kapták el egy szántóföldön. ","shortLead":"A két magyar-román állampolgárságú férfit a magyar rendőrök kapták el egy szántóföldön. ","id":"20180109_Nemetorszagbol_idaig_uldoztek_a_pancelszekrenytolvajokat_Tatanal_fogtak_el_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292f74ba-b930-4428-b3a2-8dcbfef90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2e8ca0-359e-489f-9af4-0e3cb002bb6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Nemetorszagbol_idaig_uldoztek_a_pancelszekrenytolvajokat_Tatanal_fogtak_el_oket","timestamp":"2018. január. 09. 15:24","title":"Németországból idáig üldözték a páncélszekrénytolvajokat, Tatánál fogták el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7683f6c-92f7-4ae0-83e1-c8f2b6e33851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre kicsi és nagy a SanDisk (Western Digital) újdonsága, a világ legkisebb 1 TB-os USB-C tárolója.","shortLead":"Egyszerre kicsi és nagy a SanDisk (Western Digital) újdonsága, a világ legkisebb 1 TB-os USB-C tárolója.","id":"20180110_sandisk_a_vilag_legkisebb_1tbos_usbc_flash_driveja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7683f6c-92f7-4ae0-83e1-c8f2b6e33851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8be583-c9d6-4615-9717-b89dfc61c15d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_sandisk_a_vilag_legkisebb_1tbos_usbc_flash_driveja","timestamp":"2018. január. 10. 16:00","title":"Megérkezett a világ legkisebb 1 TB-os USB-C pendrive-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság korábban is kapott már megbízásokat a jegybanktól. A mostani három évre szól, és rendezvényszervezés a feladat.","shortLead":"A társaság korábban is kapott már megbízásokat a jegybanktól. A mostani három évre szól, és rendezvényszervezés...","id":"20180110_borokai_gabor_lanyanak_cegevel_kotott_tobb_szazmillios_szerzodest_a_jegybank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d33cf-2fe3-4e79-b6a6-7f762316c646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_borokai_gabor_lanyanak_cegevel_kotott_tobb_szazmillios_szerzodest_a_jegybank","timestamp":"2018. január. 10. 12:06","title":"Borókai Gábor lányának cégével kötött több százmilliós szerződést a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]