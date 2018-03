Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","shortLead":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","id":"20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfeb7d7-1b09-4903-bfa0-bcf5ac6c3916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","timestamp":"2018. március. 19. 15:03","title":"Jól figyeljen, ha ezt a jelölést látja a YouTube-on, jó eséllyel összeesküvés-elméletes videó van ön előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","shortLead":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","id":"20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300a7ceb-8939-40e9-b9db-4e2d095985c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","timestamp":"2018. március. 19. 13:29","title":"Havazás: kilencezer háztartásban még mindig nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több időre van szükség, ezért májusig meghosszabbította a nyomozás határidejét a Pest Megyei Főügyészség az Elios-ügyben.","shortLead":"Több időre van szükség, ezért májusig meghosszabbította a nyomozás határidejét a Pest Megyei Főügyészség...","id":"20180319_Meghosszabbitottak_a_nyomozast_Eliosugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53a2a02-f023-4333-843e-26ee332e0411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meghosszabbitottak_a_nyomozast_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 19. 12:30","title":"Meghosszabbították a nyomozást az Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0192723-5865-4acc-b1ad-2b70b5f020c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szaúd-arábiai nőknek nem kell viselniük a fejkendőt vagy a fekete, földig érő abaját, az iszlám vallás szimbólumát, ha az öltözékük megfelelő és tisztelettudó – jelentette ki a királyság trónörököse a CBS amerikai televízióban.","shortLead":"A szaúd-arábiai nőknek nem kell viselniük a fejkendőt vagy a fekete, földig érő abaját, az iszlám vallás szimbólumát...","id":"20180319_letehetik_az_abajat_a_szaudi_nok_egy_feltetellel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0192723-5865-4acc-b1ad-2b70b5f020c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d029ea-a4a3-4d72-8d6d-57af1fd79832","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_letehetik_az_abajat_a_szaudi_nok_egy_feltetellel","timestamp":"2018. március. 19. 16:56","title":"Letehetik az abaját a szaúdi nők, egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7884c8-a096-4aaa-b931-5b45b1ca2af0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","timestamp":"2018. március. 19. 13:31","title":"450 millió forintot kérnek ezért a használt terepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált. Az Elections című videoklipjük mellé egy, Putyin 18 évig tartó (és most meghosszabbított) rémuralmáról szóló nyilatkozatot is kiadtak. ","shortLead":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált...","id":"20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d0edeb-f2b0-4801-880f-9e45d5b8e3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","timestamp":"2018. március. 19. 15:50","title":"Neurotikus klippel reagál a Pussy Riot Putyin újraválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","shortLead":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","id":"20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03566da1-8786-423f-98bf-5b4caf36ce2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","timestamp":"2018. március. 19. 16:33","title":"Meglepő listán kerültünk az EU élére: Magyarországon élnek legjobban a bevándorlók gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","shortLead":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","id":"20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7e8dde-2dfa-4beb-8743-4304f0ef89bc","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","timestamp":"2018. március. 20. 18:14","title":"Ringo Starr mostantól reggelizni is talpig lovagi díszben fog ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]